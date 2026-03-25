Ayuso responde a la presidenta mexicana que ella está centrada en "unir": "No entiendo esa necesidad de dividirnos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP de Madrid - JESUS HELLIN/EUROPA PRESS

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ella está centrada en "unir" y ha afirmado que no entiende la necesidad de "dividir y enfrentar todo".

Lo ha expresado así desde Morata de Tajuña, donde se ha celebrado de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno, después de que ayer la líder mexicana afirmara que Ayuso tiene una visión "de imperio" sobre su país y asegurara que está asesorada por el expresidente derechista Felipe Calderón.

Ayuso ha señalado que es "totalmente falso" que en su Gobierno tengan al expresidente Calderón de asesor. "Estamos a unir al pueblo de México con los españoles. Es lo que llevamos haciendo más de siete años en este Gobierno a través de la hispanidad. Y es en lo que nos encontrarán", ha defendido.