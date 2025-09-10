Ayuso se reunirá con los grupos parlamentarios el 26 de septiembre en la Real Casa de Correos

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunirá con los diferentes grupos parlamentarios con representación en la Asamblea el 26 de septiembre en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha informado de esta reunión con motivo del inicio del periodo de sesiones,

Díaz Ayuso recibirá, en primer lugar, al Grupo Parlamentario Popular y a Más Madrid por la mañana y al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario de Vox, por la tarde. "Es una reunión que se celebra por expreso deseo de la presidenta de la Comunidad de Madrid al inicio de todos y cada uno de los periodos de sesiones", ha subrayado el consejero, quien ha afirmado que le gustaría que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hiciera lo propio" con la oposición.

Así, el Gobierno regional espera poder recoger "cualquier propuesta" que puedan realizar los grupos.