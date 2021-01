Ayuso se reunirá la semana que viene con hostelería y comerciantes para liderar la recuperación de "las horas perdidas"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves que la próxima semana se reunirá con el sector de la hostelería y comerciantes para liderar la recuperación de esas "horas perdidas" durante el cierre de sus negocios a partir de las 21 horas por las medidas restrictivas de su Gobierno.

Así lo ha trasladado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves a la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre cuáles son las actuaciones que están llevando a cabo para hacer frente al Covid-19.

La presidenta ha explicado que están tratando de minimizar los daños de la epidemia con "test masivos, con un hospital de emergencias y poniendo en marcha nuevas medidas económicas que entre ellas no está la de cerrar la hostelería y la restauración".

No obstante, Ayuso ha reconocido que debido a la llegada de la cepa británica han tenido que poner en marcha nuevas medidas porque han cambiado "las reglas del juego".

Por ello, ha avanzado que la semana que viene tendrán una reunión con la hostelería, los comerciantes y otros numerosos sectores para "juntos liderar la recuperación de las horas perdidas y que los despidos masivos y los cierres en Madrid pronto pasen".

Por su parte, Monasterio le ha afeado que diga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no cierre" Madrid y luego que la Comunidad lo haga. "Defienden que no harán más restricciones en Madrid y piden a Sánchez que lo haga. Lo que necesitamos es un plan a corto y largo plazo y no generar expectativas falsas. Tenemos que gestionar los recursos de los que disponemos", ha defendido la líder de Vox.