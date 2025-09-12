Ayuso sacará adelante una norma para establecer caducidad en leyes y revisiones obligatorias cada dos años

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

El objetivo es priorizar la simplificación y aliviar cargas burocráticas

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes la próxima aprobación de una norma para establecer fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo y se harán revisiones cada dos años del resto.

Así lo ha adelantado la jefa del Ejecutivo autonómico durante el Debate del Estado de la Región que se desarrolla en la Asamblea de Madrid en su segunda jornada. Con esta iniciativa los madrileños tendrán a su disposición unos reglamentos más actualizados y habrá "una mayor rendición de cuentas en la labor legislativa de los poderes públicos".

Además, se quiere depurar el marco regulatorio autonómico, eliminando aquellos órganos y procedimientos que hayan caído en desuso o que ya hayan cumplido su finalidad.

La Comunidad de Madrid quiere así seguir reduciendo el exceso de regulación para "impulsar la actividad económica, atrayendo inversiones y talento y facilitando la vida a los ciudadanos". Este reglamento también contempla que cualquier nueva carga que se imponga a los madrileños o empresas sea compensada con la retirada de otra carga o regulación.

El principal objetivo de ambas medidas es simplificar y modernizar la normativa existente, evitando que recaigan cargas burocráticas en los ciudadanos. Además, la Comunidad de Madrid ya ha aprobado un texto legal en este sentido, el Proyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, para actualizar y mejorar la normativa regional.