Ayuso subraya que en 2023 parte del voto por correo "nunca llegó" y pide estar pendientes de "trampas" en el 29N

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este viernes que en las elecciones generales de 2023 parte de voto por correo "nunca llegó" y ha pedido estar pendientes de las "trampas" que asegura que puede promover el Gobierno de la nación de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Lo ha afirmado así después de poner en cuestión en varias ocasiones el voto por correo de cara a los nuevos comicios y de pedir a los españoles que "ni se les ocurra" votar de esta manera. "Hubo una parte importante que solicitó el voto y nunca le llegó, el voto por correo nunca llegó, llegó tarde, todo el mundo conoce gente", ha señalado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

La presidenta madrileña ha señalado que, aunque se puede hacer autocrítica de los resultados que obtuvo el PP en 2023, Feijóo ganó y experimentó "una subida fuerte" aunque luego no pudiera sumar una mayoría para gobernar, si bien ha subrayado que se convocaron elecciones "a traición" en una fecha, en julio, en la que muchas españoles estaban de vacaciones.

También se ha referido a los "supuestos pucherazos" que están siendo investigados, además de poner el foco en la "compra de voluntades de muchos votantes en Cataluña", y de destacar que el Gobierno impulsó una maquinaria de "poder totalitario" y de "propaganda de régimen increíble".

"Todo el mundo sospecha que el gobierno va a hacer alguna trampa, estamos todos de acuerdo, entre ellas está el tema de las nacionalizaciones masivas, unida con la Ley de Nietos hasta donde se ha podido aplicar. Lo que se hace desde La Moncloa es cirugía electoral", ha trasladado la dirigente madrileña.