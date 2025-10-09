Ayuso ve una "aberración histórica" que se quiera "reducir" la Real Casa de Correos al franquismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que es una "aberración histórica" que se quiera "reducir" la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al franquismo y su etapa como Dirección General de Seguridad, con el único objetivo de "dinamitar la Constitución".

En la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la dirigente autonómica ha criticado que la izquierda "pleno tras pleno" lo único que aporte sean "ideas y propuestas guerracivilistas" para meterse "en bandos" y volver a una España "en blanco y negro".

"Nos tenemos que reivindicar y defender la historia. Porque nada quisieran más que acabar con la Transición y decir que España es un Estado fascista, una democracia fallida", ha señalado Díaz Ayuso.

A la vez ha insistido en que la Real Casa de Correos "representa a todos los madrileños", así como "la libertad y la concordia". "Es un escenario de encuentro y lo vamos a seguir defendiendo. Y la justicia, el Tribunal Constitucional, nos ha dado la razón", ha subrayado.

Ayuso ha recordado que si el inmueble es sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid es "por su valor y por lo que un socialista", Joaquín Leguina, hizo para "la convivencia y la concordia". "El problema es que (Pedro) Sánchez lo que quiere es resucitar el guerracivilismo como parte de esa estrategia para minar el orden constitucional y para llevar a España a una república federal plurinacional", ha censurado.

En la misma línea, el portavoz 'popular', Carlos Díaz-Pache, ha criticado que la izquierda quiera convertir la Real Casa de Correos en "lugar de enfrentamiento", a la vez que ha reprochado que mientras Leguina defendía este espacio como lugar de "concordia", la izquierda actual viva "en el enfrentamiento permanente".