Ayuso ve la F1 como "una oportunidad única" para Madrid y espera que su posible llegada no afecte al GP de Cataluña

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que la posible llegada de una Gran Premio de Fórmula 1 a la capital sería "una oportunidad única" para la región y ha indicado que espera que si acaba celebrándose no afecte al Gran Premio de España, que se celebra en Montemeló (Cataluña).

"Es una oportunidad única para promover Madrid también como un lugar de negocios y, sobre todo, para mejorar nuestra imagen como capital internacional del deporte", ha señalado la presidenta durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Ayuso ha defendido, además, que al celebrarse en un recinto como Ifema Madrid, "afectaría muchísimo menos a la conectividad, a los transportes diarios del resto de la región y de la capital y, desde luego, demostraría lo bien que está conectada" la autonomía. Considera que "no hay una región en el mundo que pueda ofrecer semejante cantidad de oferta hotelera, cultural y que tenga tanta flexibilidad para organizar eventos de esta magnitud".

En este punto, ha afeado a la oposición que desde el Gobierno regional estén trabajando "solos" en ello sin su apoyo. "Nosotros no sabemos si seguirá o no el Gran Premio en Cataluña. A mí, desde luego, me gustaría porque creo que Cataluña y Madrid debemos seguir trabajando juntas y así lo decimos siempre", ha señalado.