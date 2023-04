Ayuso ve "improvisación" en las medidas de Sánchez sobre Vivienda y cree que buscan eclipsar las anunciadas por ella

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que ve "una improvisación" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de Vivienda y ha sostenido que cree que sus propuestas en este área buscan eclipsar las anunciadas por ella.

"Me sorprende que el Gobierno a estas alturas empiece a buscar soluciones a la vivienda en España después de tanto tiempo. Nosotros desde hace ya unos meses estamos anunciando que la Vivienda va a ser el objetivo en la siguiente legislatura, si los madrileños nos dan su confianza", ha señalado la dirigente madrileña en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Sánchez anunció este fin de semana que el Ejecutivo aprobará este martes en el Consejo de Ministros la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb --antes conocido como banco malo-- para el alquiler asequible de jóvenes y familias.

Para Ayuso, el Gobierno "vive obsesionado con la Comunidad de Madrid" y siempre trata de "competir" y "eclipsarlo" y por ello ahora "ha necesitado sacar adelante una serie de anuncios".

En cuanto a la movilización de las viviendas de la Sareb, la presidenta del PP de Madrid ha apuntado a que la mayoría "de estas están sin construir", no están "en condiciones óptimas" o están "actualmente alquilarlas". "Ha sido una improvisación del Gobierno para intentar dar una solución que no se puede hacer de esa manera", ha indicado.

Por otra parte, preguntada por la Ley de Vivienda y el tope a los alquileres en las zonas tensionadas, ha defendido que ella preside un gobierno que "cumple la ley" pero ha advertido que no aplicará nada que no sea obligatorio. "No lo voy a hacer y, desde luego, con todas mis competencias recurriré en los tribunales", ha reiterado, al tiempo que ha calificado la normativa como "un atropello contra la propiedad".