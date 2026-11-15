Ayuso ve más importante que españoles "hablen español" en el Congreso que el inglés de Sánchez: "Es garrapatismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2d), el candidato al Congreso de los Diputados, Carlos Novillo (d), y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (2i), durante un mitin del PP - A. Pérez Meca - Europa Press

MÓSTOLES 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve más importante que los españoles "hablen español" en el Congreso de los Diputados que el inglés que habla el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, tras las críticas al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no controlar este idioma.

"Es garrapatismo", ha defendido la dirigente regional en un mitin en Móstoles, junto al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, donde ha cargado contra un Gobierno que "te extrae la mitad de tu sueldo en impuestos" y que quita la recaudación de "pensiones y salarios" para luego dar "regalos" y que se quiten "las ganas de emprender".

Ayuso ha criticado que el "amado líder de partido del amor de pago" diga que habla inglés, algo que ha afirmado que le parece "estupendo" y ha relacionado con sus estudios "en lo privado toda la vida que han pagado sus padres". "Tú sí vienes de la privada, nosotros no. Por eso lo que hemos intentado, los que estamos aquí, es que los niños en la Comunidad de Madrid sean bilingües en la educación pública". Súpera eso, Sánchez", ha reivindicado.

Considera, frente a ello, que es más importante que los españoles hablen español y no "la tomadura de pelo" de los pinganillos por parte de personas que luego en los pasillos "se pone a hablar en perfecto castellano".

"No puedo con tanta estupidez", ha valorado, además de cuestionar que eso sea "querer a las lenguas cooficiales" y volver a ironizar con la palabra 'vaga' general en catalán, huelga en castellano. "Pero es que a mí qué más me da lo que hable si nadie habla con él", ha reprochado.

En esta línea, ha cargado contra las "garrapatas" que hay en el sistema y que hay que "echar" porque han "absorbido y chupado todo" con lo que buscan quitar "las ganas de esforzarse y de hacer cosas con calidad".

Considera la presidenta madrileña que es la hora "de recuperar España para los españoles", así como "el prestigio internacional, la Alta Velocidad, los funcionarios de carrera y los mejores al frente de las instituciones y la calidad".

"Este sí que es el cambio, ya no necesario, muy necesario, imprescindible. Así que vamos a hacer esto a la madrileña, con ganas. Vamos a ganar con ganas", ha expresado la dirigente autonómica.

NOVILLO PIDE ACABAR CON UNA GESTIÓN "NEFASTA"

De su lado, el 'número 7' en la lista de PP en Madrid al Congreso y ex consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha cargado contra un Gobierno con el que han gestionado las últimas crisis de estos años y que les ha dejado "absolutamente solos", con unas administraciones autonómicas y municipales que han afrontado "las mayores desgracias conocidas con sus propios recursos".

"Yo estoy aquí para decirles que si el 29N no llega a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa lo que va a suceder es que seguiremos perdiendo vidas de compatriotas por la nefasta gestión que hace este Gobierno de todo lo que toca. Y, por tanto, nos jugamos la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares y de los españoles, y es que lo que tenemos que hacer es gestionar", ha defendido.

Además, ha tenido palabras de agradecimiento para la presidenta madrileña, de quien ha dicho que es su "jefa y amiga". "Es incansable, de verdad, esta persona es una mujer admirable, una de las mujeres, yo creo, más importantes en mi vida, y yo creo que en nuestro país, ¿verdad? Porque siempre ha estado ahí y dando la cara", ha aseverado.