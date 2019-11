Ayuso, a Vox sobre el PIN Parental: “No lo vamos a implantar. Ustedes y yo no acordamos eso en nuestro pacto”

Publicado 21/11/2019 10:46:59 CET

Imagen de recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, le ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que si cree de verdad en la libertad de elección implante el PIN Parental, algo a lo que la dirigente madrileña se ha negado porque, además, no fue lo que acordaron en el pacto de investidura.

"No lo vamos a implantar. Ustedes y yo no acordamos eso en nuestro pacto de investidura. No le digo que me dé un cheque en blanco para todo pero no se saque de la manga propuestas que no hemos pactado", le ha dicho la presidenta autonómica durante el Pleno de este jueves en la Cámara regional durante la sesión de control al Gobierno.

Díaz Ayuso ha indicado que ya "hay bastante división social y crispación en todo el país para que siempre Vox haga frente a problemas que son insignificantes y que no existen en la Comunidad de Madrid".

Ha explicado que las familias madrileñas ya tienen libertad para elegir el centro educativo que quieren para sus hijos, pero no se puede llevar a las "amplitudes" que pide Vox. "No puede ser que se rompa algo tan importante como el vínculo entre profesor y alumno porque una mamá de Vox o de Podemos decidan los contenidos que están dando los profesores. La política no puede entrar en las aulas una y otra vez", ha defendido.

Por su parte, Monasterio se ha preguntado cómo es posible que si defiende la libertad de los padres se amenace esa libertad en la Comunidad "por unas leyes ideológicas que pretenden adoctrinar". A su juicio, la única solución es aplicar el PIN Parental para respetar la verdadera libertad de elección.

"Luego se escandalizan ustedes con que (la ministra de Educación) Isabel Celaá quiera atacar a la concertada, pero aquí hacen el mismo ataque. Qué hubiera pasado con el PIN parental en Cataluña, que muchos niños no hubieran estado adoctrinados y esto hay que defenderlo en toda España", ha reivindicado.