El balance provisional de la campaña de calor del Ayuntamiento cifra en 341 las personas atendidas por Samur Social

Archivo - Dos trabajadores de una unidad móvil que vienen de apoyo al dispositivo de la campaña de ola de calor que el Samur Social desarrolla frente a la estación de Príncipe Pío, a 11 de agosto de 2021, en Madrid (España). - David Obach - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance provisional de la campaña de calor del Ayuntamiento de Madrid cifra en 341 las personas atendidas por el refugio climático de Samur Social entre el 1 de junio y el 14 de septiembre, según los datos expuestos este lunes en la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

La directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro, ha detallado que estas personas han generado por el momento 1.122 estancias en el recurso municipal. La campaña continuará activa hasta el próximo 30 de septiembre, por lo que las cifras todavía no son definitivas.

Alfaro ha ofrecido este balance en respuesta a una pregunta de la concejala del Grupo Municipal Socialista, Meritxell Tizón, sobre si los recursos activados durante el verano han sido suficientes y adecuados para garantizar la atención y protección de las personas sin hogar.

La directora general ha precisado que la campaña no se limita a las personas que viven en la calle, sino que también desarrolla labores preventivas en hogares donde residen personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo del dispositivo, ha señalado, es atender a todas las personas que necesiten un recurso para hacer frente a las olas de calor.

El refugio climático, situado en la Central de Samur Social de la carrera de San Francisco, proporciona alimentación, hidratación, acceso a higiene personal y cambios de ropa cuando resulta necesario. Los usuarios también reciben atención especializada de trabajadores sociales y profesionales de la psicología.

Los equipos de Samur Social han realizado además recorridos de localización y seguimiento de personas en situación de calle, trabajando sobre una lista de 68 personas previamente identificadas por los equipos municipales.

La campaña también ha incluido medidas dirigidas a otros colectivos especialmente vulnerables. Durante los periodos correspondientes a los niveles 1 y 2 de alerta por altas temperaturas, los servicios municipales efectuaron 121 visitas domiciliarias a personas mayores.

Samur Social recibió y gestionó, asimismo, 243 activaciones procedentes de otros servicios públicos: 111 de la Policía Municipal, 74 de la Policía Nacional y 58 de Samur-Protección Civil.