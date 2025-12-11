El Banco de Alimentos de Madrid logra el 80% del objetivo de su 'Gran recogida' con 1,6 millones de kilos de alimentos

Archivo - Voluntarios durante la iniciativa Gran Recogida de Alimentos 2025 en el Banco de Alimentos de Madrid - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Madrid (BAM) ha logrado más del 80% del objetivo marcado en su 'Gran recogida' con el equivalente de 1,6 millones de kilos de alimentos de primera necesidad entre donaciones físicas y económicas, ha informado la entidad en un comunicado.

Esta cifran la consideran "un buen resultado teniendo en cuenta el difícil contexto económico que sufre la clase media". Todo lo recaudado será destinado a conseguir alimentos de primera necesidad para las cerca de 100.000 personas y 500 entidades benéficas que el Banco atiende.

No han ocultado una bajada en las donaciones, algo que no sólo afecta a esta campaña sino "a todas las donaciones en general al Tercer Sector" y que "se debe fundamentalmente a la bajada del poder adquisitivo de la clase media, la carestía de la vivienda, la inestabilidad del empleo y la subida de la cesta de la compra".

En especial se han reducido las donaciones monetarias mientras que se mantienen prácticamente las donaciones físicas de alimentos. Además se suma un cambio en la fecha de la campaña, que en esta ocasión se ha realizado a primeros de noviembre y no a finales.

Otra de las razones apuntadas para esa bajada es una "menor sensación de necesidad que en 2024", el afectado por la dana. "Este año la sensación era de normalidad, sin emergencias, lo cual hace la comparativa 2024 contra 2025 un tanto errática", han alegado desde el Banco de Alimentos.

En total han participado más de 1.400 establecimientos de las principales cadenas de alimentación y algo más de 5.000 personas voluntarias entre particulares, voluntariado de centros educativos y de empresas.

Se han mantenido, como en las últimas ediciones, las dos formas diferentes de donar, donación en caja y/o de alimentos físicos en los establecimientos que lo permiten. Todo el importe de las donaciones económicas efectuadas por las personas donantes al pasar por las cajas de los establecimientos se destina íntegramente a conseguir alimentos para las personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid.