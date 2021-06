La bandera arcoíris no ondeará en Cibeles pero Villacís dice que se "buscará la manera" de colocarla en otro espacio

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bandera arcoíris, símbolo de las personas LGTBI, no ondeará este año durante el Orgullo en la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, pero la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha afirmado que "se buscará la manera" para que esté colocada en otro espacio emblemático de la capital porque la enseña multicolor es "lo más representativo".

"Elevé una consulta a los servicios jurídicos y nos han dicho que no podemos poner la bandera. Lo dice el servicio de asesoría jurídica del Ayuntamiento, que no son políticos, no son homófobos. No se puede poner la bandera, me da mucha pena, porque me gustaría que estuviese. Vamos a buscar la manera para que se pueda hacer", ha trasladado a la prensa tras presentar el programa 'Madrid Vecina' contra la soledad no deseada.

El Gobierno municipal había consultado a sus servicios jurídicos si procedía o no colocar la bandera arcoíris en la fachada de Cibeles la semana del Orgullo con el objetivo de tener la "absoluta seguridad" de que su interpretación es la adecuada y "dar por zanjado un debate de aquellos que quieren patrimonializar la causa LGTBI".

El no colocar la enseña arcoíris en la fachada responde, tal y como ha reiterado en diversas ocasiones el regidor, José Luis Martínez-Almeida, a la sentencia del Supremo que prohíbe colocar banderas que no sean oficiales en el exterior de edificios públicos. Ya el año pasado, "por unanimidad del equipo de Gobierno", no se colocó.

"Si Ahora Madrid y el PSOE tienen algo que decir sobre la bandera, no nos lo pueden decir a mí como vicealcaldesa o a Almeida como alcalde, sino a los servicios jurídicos", ha trasladado Villacís, quien ha apuntado que el Consistorio madrileño "no va a hacer cosas ilegales". "Los representantes políticos no estamos para cometer ilegalidades, se lo dejamos a los golpistas", ha apostillado.

Por otra parte, ha reiterado que, "como todos los años", irá "encantada" a la manifestación del Orgullo que se celebra el sábado 3 de julio con una menor duración y actividades lúdicas por la situación de pandemia.