Al banquillo dos conductores por la muerte de un médico durante una carrera mortal en la M-30

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid arranca mañana el juicio por jurado popular contra dos conductores por la muerte el 25 de julio de 2021 de un médico durante una carrera mortal en la M-30.

Juan Alfredo regresaba a casa tras finalizar su jornada laboral en el Hospital Fundación Jiménez Díaz cuando se cruzó con dos conductores kamikazes que habían convertido la carretera en un escenario de competición.

Será un jurado popular el encargado de sentenciar sobre lo ocurrido a las 11.26 horas en la M-30, a la altura del bypass. Todo comenzó con una 'pique' de tráfico cuando uno de los conductores realizó ráfagas de luces al otro.

Según el escrito de la Fiscalía, ambos iniciaron una carrera tras un cruce de luces, conduciendo durante casi cuatro kilómetros a velocidades que superaban ampliamente los 170 kilómetros por hora, en un tramo limitado a 70.

El túnel, con tráfico habitual a esa hora de la mañana, se convirtió en un espacio de riesgo extremo: adelantamientos en zigzag, cambios bruscos de carril y una conducción paralela que, según el Ministerio Fiscal, evidenciaba un "desprecio manifiesto por la vida de los demás".

El desenlace llegó cuando uno de los vehículos impactó contra el coche de la víctima, provocando un siniestro en cadena. Juan Alfredo falleció en el acto. Tenía 35 años, una hija y otro hijo en camino. Su pareja, también médica -ginecóloga en el mismo hospital-, estaba embarazada en el momento del accidente.

El otro conductor implicado en la colisión resultó herido con lesiones cervicales. Mientras tanto, uno de los acusados abandonó el lugar sin prestar auxilio, aunque posteriormente se entregó a la policía.

Ambos dieron positivo en sustancias estupefacientes: cocaína y cannabis en un caso; en el otro, además, MDMA y ketamina. Uno de ellos, además, conducía sin permiso tras haber perdido todos los puntos.

La Fiscalía solicita para los dos procesados penas de hasta 15 años de prisión por delitos de conducción temeraria con desprecio por la vida, homicidio y lesiones.

El caso reabre el debate sobre la conducción temeraria, el consumo de drogas al volante y la seguridad en infraestructuras como los túneles de la M-30, donde un instante de imprudencia puede tener consecuencias irreversibles.