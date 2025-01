Al banquillo por incendiar una vivienda para quemar a su pareja dentro

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de este miércoles a un hombre por provocar en marzo de 2023 un incendio en una vivienda cuando pensaba que su pareja se encontraba en el interior, siendo rescatadas varias personas por los bomberos al extenderse las llamas por todo el inmueble.

El fiscal solicita para el acusado una condena de 19 años de cárcel por un delito de incendio, otro de quebrantamiento de medida cautelar y otro de lesiones.

Según el relato de la Fiscalía, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 impuso en febrero al acusado una orden de protección respecto a su pareja, por el que se le prohibía acercarse a ésta a menos de 500 metros.

Pese a tener conocimiento de la vigencia de la orden de protección, el procesado acudió el 8 de marzo al domicilio de su novia. Así, el procesado gritando "voy a prender fuego la casa, con todos dentro, hijos de puta. Os voy a matar a todos, cabrones. A mí, esa puta no me deja solo. La puta de vuestra hija no me deja solo", prendió fuego en el interior de una habitación.

El fuego se propagó por toda la vivienda, no pudiendo salir sus ocupantes, al haber cerrado el procesado la puerta exterior. Los moradores fueron rescatados por los bomberos que acudieron al lugar, teniendo que derribar la puerta, así como al procesado que se encontraba escondido en el patio interior de la vivienda. Un perro falleció en el incendio.

El procesado sufre trastorno de personalidad unido a una tórpida evolución en el control de adicción a drogas y alcohol. El día de los hechos, los actos los realizó con suficiente conocimiento, si bien su voluntariedad se vio mermada ligeramente.