Barajas operará 3.497 vuelos durante este último fin de semana de agosto

Un grupo de personas en un puesto de facturación de Ryanair en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas operará 3.497 vuelos entre este viernes y el próximo domingo, último fin de semana del mes de agosto, lo que supone un 1,21% más que en el mismo periodo del pasado año.

En concreto, durante estas tres jornadas se prevén 42 movimientos más que en el último fin de semana de agosto de 2024, en esa ocasión desde el viernes 30 al domingo 1 de septiembre.

Así, el día de más movimientos será viernes día 29, con 1.203 movimientos, por delante del domingo día 31, última jornada de vacaciones para muchos, con 1.155 movimientos. Por su parte, la jornada más tranquila será el sábado, fecha en la que se realizarán 1.139 vuelos.

A nivel global, la red de aeropuertos de Aena prevé operar 21.327 vuelos, lo que supone 58 más frente al año anterior, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.