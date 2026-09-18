Barenboim y la West-Eastern Divan clausuran este sábado el festival Escena Escorial con las entradas agotadas

Archivo - Daniel Barenboim dirige la orquesta de la Fundación. - FUNDACIÓN BARENBOIM-SAID - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Daniel Barenboim y la Orquesta West-Eastern Divan clausurarán este sábado la programación del festival Escena Escorial con un concierto en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, para el que ya se han agotado todas las localidades.

La cita, prevista a las 20 horas, reunirá a una de las formaciones de mayor prestigio internacional en el marco de un festival que desde finales de agosto ha congregado a más de 200 artistas de los ámbitos de la música, la danza, el teatro y la creación contemporánea bajo la dirección artística de Alondra de la Parra.

El concierto de clausura contará con Daniel Barenboim como director y Michael Barenboim como concertino. El programa estará compuesto por la Sinfonía número 8 en si menor, D. 759, 'Incompleta', de Franz Schubert, una selección orquestal de 'Tristán e Isolda', de Richard Wagner, que incluirá el 'Preludio' y la 'Muerte de amor', y la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, op. 97, 'Renana', de Robert Schumann.

La programación del festival se completará este viernes con 'Triple Impacto', un concierto del Trío Zénon, integrado por Abigél Králik, Lydia Shelley y Emmanuel Christien. El conjunto ofrecerá un programa dedicado a obras de música de cámara de Mendelssohn y Ravel.

DE PACO DESTACA LA RESPUESTA DEL PÚBLICO

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha destacado la respuesta del público durante esta edición de Escena Escorial y ha asegurado que el festival ha "cubierto con creces" las expectativas.

"Estamos muy satisfechos. La verdad es que el festival ha cubierto con creces sus expectativas", ha señalado el consejero recientemente en declaraciones a Europa Press, en las que ha subrayado que el público ha respondido "de una manera maravillosa", con espectáculos "prácticamente al 100%" de ocupación.

El consejero también ha puesto en valor el trabajo de los artistas y formaciones participantes, entre ellos la Orquesta West-Eastern Divan, y de la directora artística del festival, Alondra de la Parra.

"Vamos a seguir trabajando porque esa conjunción entre todos los elementos que tiene la Comunidad de Madrid para el acceso a la cultura, que son sus infraestructuras y sus compañías, siga creciendo", ha apuntado. En este sentido, ha señalado que el objetivo es ofrecer "cada vez más espectáculos, cada vez más cultura y cada vez más satisfacción".