Begoña se incluirá en la modificación de la ordenanza como barrio susceptible de contar con SER

Archivo - Parquímetro en la nueva zona SER en el barrio de Usera, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) está activo desde el 2 de diciembre en tres barrios del distrito de Usera; Almendrales, Pradolong - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Begoña se incluirá en la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible como barrio susceptible de contar con Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), ha avanzado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamberí.

Almeida lo ha adelantado después de conocer el malestar de vecindad de Begoña, que reclama un parking disuasorio. El primer edil ha reconocido que "es una zona problemática porque tiene un efecto frontera". En ese punto de la ciudad el Ayuntamiento cuenta con dos parkings disuasorios, Fuente de la Mora y Pitis, "cercanos y que pueden ser una solución a este problema transitoriamente".

"En la anterior ordenanza de Movilidad Sostenible Begoña no estaba incluido en el listado de barrios susceptibles de establecer el Servicio de Estacionamiento Regulado. Cuando aprobemos esta ordenanza estará incluido en ese listado y, por tanto, será el momento de consultar con los vecinos si ellos comparten que la solución puede ser establecer el SER, donde habrá una reserva de plazas exclusivamente para los residentes", ha indicado el alcalde.