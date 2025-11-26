Bergerot (MM) insiste en que la condena "sin pruebas" a García Ortiz es una advertencia para quien toque al "clan Ayuso"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una entrevista con Europa Press - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha insistido este miércoles en que la condena "sin pruebas" al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz es una advertencia para "todo aquel que se atreva a tocar al clan Ayuso".

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha cargado contra la condena conocida el pasado jueves por la que el Tribunal Supremo (TS) imponía dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Bergerot ha comparado el fallo del TS con lo sucedido al expresidente nacional del PP Pablo Casado cuando se "atrevió a investigar" la denuncia de una "mordida de 234.000 euros" por parte del hermano de la presidenta durante la pandemia por venta de marcarillas. "El primero que cayó ahí fue Pablo Casado", ha apostillado.

Así, ha establecido un vínculo con la investigación por presunto fraude fiscal de 350.000 euros del novio de la presidenta, que, a sus ojos, ha derivado en que "caiga" el fiscal general del Estado.

"Y el propio el jefe de Gabinete de la presidenta (Miguel Ángel Rodríguez), reconoce en sede judicial que mintió, que todo parte de un bulo, que es esa práctica tan conocida, para poder tener una cortina de humo para que la atención no esté puesta precisamente en los problemas judiciales del novio de la señora Ayuso", ha proseguido la portavoz de la formación regionalista.

Al hilo, ha apostillado que es una "práctica habitual" qye las personas que "utilizan la administración pública para corromperla suelen tener prácticas mafiosas", como la "mentira para desviar el foco de lo esencial".

Aún así, ha destacado que su formación confía en la justicia y que la pareja de Ayuso se va a "sentar en el banquillo por presunto soborno a un directivo de Quirón demás de por el fraude fiscal".