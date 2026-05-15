Bergerot pide a Ayuso "que se calle de tanta mentira" y la acusa de querer ser "la diva de la derecha latinoamericana"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha emplazado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a que se "calle de tanta mentira" por su viaje a México y la ha acusado de querer convertirse en "la diva de la derecha latinoamericana".

La parlamentaria madrileña ha detallado que tras el viaje mandó una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que recibió una respuesta de la Embajada en Madrid para reforzar las relaciones con fuerzas progresistas.

"Como saben, Ayuso, tanto en México como en España, lo único que hace en la política es insultar, es mentir y es embarrar el debate público", ha censurado. "Yo le pediría a Ayuso, casi le pediría el artículo que utilizamos en la Asamblea de Madrid de dignidad del diputado, para que se calle. Para que se calle de tanta mentira", ha agregado.

La dirigente de Más Madrid sostuvo además que el viaje institucional de Ayuso a México fue "un bochorno" y criticó que, a su juicio, no haya dejado inversiones que mejoren la vida de los madrileños. También cuestionó que la presidenta regional "todavía no haya dado explicaciones" sobre varios días "sin agenda" durante el viaje.

Bergerot defendió además las relaciones políticas que Más Madrid mantiene con dirigentes y organizaciones progresistas de América Latina, mencionando países como Bolivia, Argentina, Brasil, México y Colombia.

En ese contexto, contrapuso esa "relación de fraternidad" a la estrategia de Ayuso, a quien acusó de querer convertirse en "la diva de la derecha latinoamericana". "Se convirtió en un activo tóxico para quienes la invitaron a México", concluyó.