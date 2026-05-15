Bergerot reivindica en San Isidro "trabajar menos para vivir mejor" y pide "más vivienda y menos pisos turísticos"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; y la ministra de Sanidad, Mónica García - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reivindicado este viernes, por el día de San Isidro, patrón de la capital, la necesidad de "trabajar menos para vivir mejor" y ha reclamado "más vivienda y menos pisos turísticos" en Madrid.

Durante su visita a la Pradera, Bergerot ha felicitado la festividad "a los chulapos y a las chulapas" y ha puesto en valor la diversidad que, a su juicio, representa el pueblo madrileño. "Los madrileños nacemos donde nos da la gana", ha afirmado en declaraciones a la prensa.

Bergerot ha aludido a San Isidro como "santo labrador" y al que es su "milagro favorito", "poner a sus bueyes a trabajar", para "poder vivir mejor". En este sentido, ha asegurado que "la libertad es tener tiempo" y ha reclamado que nadie lo "robe".

"Hoy le pedimos al santo trabajar menos para poder vivir mejor y para que las tecnologías nos hagan más libres y no más esclavas", ha señalado acompañada de sus compañeras de partido Mónica García y Rita Maestre.

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid también ha defendido el derecho a la vivienda y ha pedido al patrón de la capital "más vivienda, menos pisos turísticos" y que "se regulen los precios del alquiler".