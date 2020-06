Boadilla ofrece a la alcaldesa de San Francisco acoger las estatuas de Cervantes y Fray Junípero

BOADILLA DEL MONTE, (EUROPA PRESS)

El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, ha enviado una carta a la alcaldesa de San Francisco, London Bread, para ofrecer a la localidad madrileña como lugar que acoja a las estatuas de Miguel de Cervantes y Fray Junípero, que resultaron atacadas este fin de semana en la ciudad norteamericana.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el regidor relata que ha leído "con profunda tristeza" los "ataques cometidos durante este fin de semana" contra las estatuas del escritor Miguel de Cervantes y del misionero fray Junípero Serra.

"Consciente de la grandeza de estos dos personajes históricos, arquitectos en parte de lo que hoy tan orgullosamente llamamos civilización occidental, más amenazada actualmente por la ignorancia propia que por los enemigos externos, me pongo a su disposición para que, si así lo deciden, el Ayuntamiento del que soy responsable se haga cargo de dichos monumentos y los podamos acoger en Boadilla del Monte, una maravillosa ciudad que, por supuesto, le invito a conocer cuando desee", especifica Úbeda.

POSIBLE UBICACIÓN PARA LAS ESTATUAS EN BOADILLA

Sobre una posible ubicación de las estatuas en Boadilla del Monte sin San Francisco finalmente las cede, ha señalado en declaraciones a Europa Press que la de Fray Junípero estaría en una "gran rotonda" en la avenida principal de la zona de Valenoso, donde hay calles con nombres de descubridores españoles, entre ellos el propio fray Junípero Serra o Cristóbal Colón.

Respecto a la de la Miguel de Cervantes, se instalaría en la zona del Sector B, donde hay varias calles con "nombres de ilustres escritores españoles". "También haríamos una de una glorieta con su nombre", ha resaltado.

"OFENSIVA" QUE "NO ES PUNTUAL"

En cuanto a la carta, indica que la "ofensiva" contra estos símbolos "desgraciadamente, no es puntual", sino que "viene siendo habitual" desde hace años en diferentes lugares de EE.UU "por parte no solo de vándalos, sino de también representantes públicos" y "hasta de instituciones académicas como la universidad de Stanford", influidos por el "indigenismo radical" y la "leyenda negra sobre España", que "lo único que pretende es esconder las masacres realizadas por otras naciones" y "confesiones religiosas no tuteladas por la Iglesia Católica".

"Soy consciente de que son tiempos muy duros para cualquier gobernante en el mundo, y que los esfuerzos ahora hay que centrarlos todos en combatir la pandemia que nos está golpeando y en mitigar las consecuencias a todos los niveles que la misma ya está produciendo. Aún así, no puedo dejar de escribirle para mostrarle mi más honda decepción por los acontecimientos sucedidos. Tal es ésta que le hago llegar la disponibilidad de mi municipio para acoger dichos símbolos si en su ciudad no pueden ser protegidos con la debida honra y respeto que merecen", subraya el alcalde.

A su juicio "sorprenden los ataques" contra Miguel de Cervantes, ya que el escritor fue "esclavizado en Árgel durante 5 años" y "luchó no solo por su propia libertad tratando de salir 4 veces de su situación", sino también por la de "otros muchos cristianos en sus mismas circunstancias" y por quienes "arriesgó su vida ofreciendo su responsabilidad en sus intentos fallidos por escapar".

Recuerda que el cautiverio estuvo "muy presente" en toda la obra literaria de "El manco de Lepanto", hecho al que dedica "diferentes reflexiones en sus obras".

En este sentido, incluye en la carta un párrafo de la situación en el Quijote. "La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres", recoge en la carta.

En cuanto a fray Junípero Serra indica que los ataques "también sorprenden", puesto que, "como decía el Papa Francisco de él" en su canonización en septiembre de 2015, siempre "buscó defender la dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado. Abusos que hoy nos siguen provocando desagrado, especialmente por el dolor que causan en la vida de tantos".

"Es más, no solo supondría renunciar al padre fundador de California, sino obviar que este inmigrante no solamente llevó la fe católica a los aborígenes, sino que les enseñó a cultivar la tierra y a desarrollar la ganadería, trabajos que ellos no realizaban", como ha señalado de él con acierto monseñor Francis Weber", asevera.

Puntualiza Úbeda que este "revisionismo histórico", que pretende "adaptar los hechos del pasado" a los "intereses del presente", algo "siempre injusto, y que viene padeciendo no solo su país", sino "también el mío con otras épocas del pasado", podría "hacer creer que la vida en las misiones fundadas por este mallorquín" (San Diego, San Carlos en Carmelo, San Antonio, San Gabriel y San Luis Obispo, San Francisco, San Juan de Capistrano, Santa Clara y San Buenaventura), "fue mejor antes y después de él", lo cual "sería manifiestamente falso" observando tan solo las cifras de población, "las centenares de muertes de misioneros, y la expulsión de los frailes y los indios tras su muerte de aquellas tierras".