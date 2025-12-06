De Bodega de la Ardosa a Hermanos Vinagre: el mapa de 15 vermuterías donde esta bebida castiza es la protagonista

De la Bodega de la Ardosa a Hermanos Vinagre: la guía de 15 vermuterías donde esta bebida castiza es la protagonista - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Academia Madrileña de Gastronomía, ha creado un mapa ilustrado que recoge una selección de 15 vermuterías emblemáticas de la capital, donde esta bebida castiza es la protagonista y refleja parte del patrimonio hostelero madrileño.

El tríptico, diseñado por Javier Fernández, recoge una ruta por establecimientos representativos de distintos barrios y estilos, que invitan a disfrutar del aperitivo y mantener viva la tradición del vermut.

"Nuestras barras, tabernas y coctelerías forman parte de la identidad de la ciudad. Con este mapa ilustrado de las vermuterías queremos proyectarlas al mundo como se merecen", subrayó la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, durante su presentación esta misma semana.

Entre las paradas destacadas figura la Bodega de la Ardosa, ubicada en la calle Colón desde 1892, conocida por su barra de madera, sus salazones, su tortilla de patatas y su vermut de grifo. También aparece Casa Camacho 'Yayos', en Malasaña, célebre por haber creado el "yayo", una mezcla de vermut, ginebra y gaseosa.

En Chueca sobresale la Taberna Ángel Sierra, con su barra de madera de roble, junto a Sifón Bodega Colmado, que dispone de terraza y ofrece vermut acompañado de conservas. En el barrio de las Letras, Casa Alberto, fundada en 1827, mantiene viva la gastronomía tradicional madrileña, mientras que frente al Palacio Real se encuentra El Anciano Rey de los Vinos, otro local centenario donde el vermut de grifo sigue siendo una seña de identidad.

Otras paradas de la guía son Bodegas Rosell, junto a Atocha, con una fachada de azulejos de Alfonso Romero y vermut de barril, y Bodegas Casas, en el barrio de Pacífico, abierta desde 1923 y también fiel al vermut de grifo.

En Chamberí, La Violeta Vermut ofrece más de 30 referencias distintas, mientras que Bodegas Alfaro, en Lavapiés, combina su vermut con salazones servidos sobre barra de zinc. La ruta incorpora igualmente Bodegas El Maño, en Conde Duque, con tapas tradicionales, y Casa Maravillas, que mezcla cocina madrileña, ambiente castizo y el inconfundible sabor del vermut de barril.

Completan el recorrido La Flaca, taberna moderna que ofrece barra libre de vermut los domingos, la Taberna Alma Cheli, en Chamberí, con auténtica comida y bebida castiza, y Hermanos Vinagre, con varios locales en la ciudad donde el aperitivo se mantiene como un rito madrileño.

El mapa, disponible en español e inglés, puede descargarse desde la web de la Academia Madrileña de Gastronomía e incluye códigos QR con información ampliada de cada local.