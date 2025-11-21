Bomberos de la Comunidad distinguen a cuatro agentes por sus méritos y homenajean a desplegados en la dana de Valencia

Archivo - Un bombero de la Comunidad de Madrid sujeta una manguera para extinguir un incendio, a 19 de agosto de 2025, en Colmenar Viejo, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha celebrado este viernes un acto de entrega de premios, honores y reconocimientos en Alcalá de Henares en el que ha distinguido a cuatro agentes por sus méritos y ha rendido homenaje a todos aquellos que se trasladaron a Valencia para apoyar en los trabajos de emergencia tras la dana.

Este reconocimiento al conjunto del Cuerpo de Bomberos de la región ha sido recogido por el inspector Javier Guijarro, quien ha puesto en valor el compromiso de aquellos que fueron a Valencia, pero también ha destacado a aquellos que se quedaron en la comunidad para garantizar que todo estuviera "tranquilo".

Entre los distinguidos a nivel individual, destaca el caso del bombero Alberto Güemes, quien también ha sido reconocido por su trabajo durante la dana. Junto a él han sido reconocidos Eduardo Velasco y Pedro José Martín por actuaciones individuales que salvaron la vida a dos personas; así como a Irene Calabria por su actuación en los campeonatos europeo y mundial de bomberos.

Asimismo, los bomberos de la región han rendido homenaje a una veintena de agentes jubilados del parque de Alcalá de Henares, a quienes se les ha hecho entrega de un sello conmemorativo de Correos por el 50 aniversario de la inauguración del parque en la ciudad; así como a otros 31 bomberos de la región que se jubilarán este año.

Durante el acto también se ha recordado a los bomberos fallecidos y se ha premiado a tres bomberos por sus fotografías, que formarán parte del primer anuario de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El acto ha estado presidido por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, así como por la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, quienes han estado acompañados por el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, y el director general de Emergencias, Pablo Cristóbal.

RECONOCIMIENTO AL AYUNTAMIENTO

Los Bomberos también han reconocido el trabajo desempeñado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en su apoyo al Cuerpo de Bomberos, y han entregado una placa que ha sido recogida por Piquet. La alcaldesa ha agradecido la distinción y ha recalcado la dedicación de los agentes.

Piquet ha recordado que a lo largo de todo el año se han celebrado actos para conmemorar los 50 años del Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, incluido el pregón de las fiestas o el mural pintado en las instalaciones del parque. "Queríamos estrechar aún más los lazos entre Alcalá y sus bomberos, y lo hemos conseguido", ha dicho.

Además, la alcaldesa ha expresado su agradecimiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a Novillo, a quien ha catalogado como "el mejor consejero" del Ejecutivo autonómico.

El responsable de Interior, por su parte, ha tomado la palabra para destacar la dedicación de los premiados, agradecer los años de servicio a los jubilados y recordar la trayectoria de aquellos bomberos que han perdido la vida a lo largo de este año.