Bomberos de Madrid ayudan en protección de parques del eje de A-1 para que estos puedan desplegarse en Villa del Prado

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha explicado que desde ayer los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han estado ayudando en la protección de los parques del eje de la A-1 para que esos compañeros puedan desplegarse en Villa del Prado, afectado por el incendio forestal desatado en Almorox (Toledo).

El Consistorio madrileño ya envió medios desde el sábado ante los incendios registrados en Guadalajara, con la colaboración de una veintena de efectivos atendiendo así la solicitud hecha por municipios como Las Navas de Jadraque, Semillas, Prádena de Atienza y La Huerce.

En cuanto a Villa del Prado, además de participar en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) por parte del Ayuntamiento de Madrid, desde ayer se ayuda a la ciudadanía con la protección de los parques del eje norte de la ciudad, en la A1, para que sus bomberos pudieran desplegar sus medios de manera más intensa en la localidad afectada por el incendio de Almorox.