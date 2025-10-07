Los Bomberos rescatan una baldeadora que había quedado encajada entre árboles y colgando sobre una pendiente

Bomberos de Madrid rescatan una baldeadora de limpieza que había perdido el control quedando encajada entre dos árboles y cerca de caer por una pendiente en la Cuesta de la Vega, en el centro de la ciudad. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Madrid han rescatado esta madrugada una baldeadora de limpieza del Ayuntamiento de la capital que, tras perder el control, había quedado encajada entre dos árboles y colgando sobre una pendiente en la Cuesta de la Vega, en el distrito Centro de la ciudad, ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 3.00 horas, cuando los Bomberos han recibido un aviso de que un vehículo de gran tonelaje había perdido el control y había quedado encajado, amenazando con caer sobre una zona de terrazas en desnivel, según ha señalado el oficial de guardia de Bomberos de Madrid, Esteban Soto.

Por su parte, el conductor de la baldeadora ha salido por su propio pie del vehículo e ileso, según fuentes sanitarias.

La complejidad del caso ha sido principalmente el entorno en el que se ha producido el incidente, pues dificultaba tanto el poder acceder al vehículo, como el emplazamiento de los medios de los servicios de emergencias para poder remolcar y levantar la baldeadora en condiciones de seguridad.

En la maniobra han intervenido varios medios de los Bomberos de Madrid, incluida una grúa de gran tonelaje que, mediante eslingas y cadenas, ha permitido levantar el vehículo. Además, sirviéndose de vientos auxiliares, los bomberos han logrado guiar el vehículo hacia uan zona segura donde pudiera recogerlo la grúa del seguro.