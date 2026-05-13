Bomberos rescatan al conductor de un camión de gran tonelaje tras volcar en la M-407

Un camión vuelcaen la M-407 - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este miércoles al conductor de un camión de gran tonelaje que ha volcado en la carretera M-407, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Leganés, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

El vehículo, que transportaba cartón, ha quedado volcado lateralmente sobre la mediana de la vía. El conductor, un joven, había quedado atrapado en el interior de la cabina debido a un atrapamiento mecánico, lo que ha obligado a realizar una compleja labor de excarcelación.

Los efectivos de Bomberos han trabajado durante cerca de dos horas para conseguir liberarlo, mientras sanitarios del SUMMA112 le estabilizaban en el interior del vehículo accidentado.

Aunque aparentemente no presentaba lesiones graves, el herido ha sido trasladado al hospital como potencial politraumatizado para una valoración más exhaustiva.

La Guardia Civil se ha encargado de la investigación del siniestro y de regular el tráfico en la zona durante toda la intervención, que ha provocado importantes retenciones.