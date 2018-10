Bonopark no obtuvo beneficio por cesión de Bicimad, según el secretario general técnico de Medio Ambiente

Publicado 02/10/2018 12:34:10 CET

Contradice así al director financiero de EMT, quien afirmó que hubo sobrecostes

El secretario general técnico del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, José María Vicent García, ha asegurado este martes que Bonopark no obtuvo beneficios por la cesión del servicio de bicicletas Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), sino que, al revés, perdió dinero.

"Parafraseando a Groucho Marx, si compro una casa por 100, y al año siguiente la vendo por 80, mi beneficio neto contable del primer año es menos cien, y el del segundo año más 80; he palmado 20. Esto es más o menos así", ha expresado Vicent durante su comparecencia en la séptima sesión de la comisión de investigación de Bicimad.

Vicent García ha apuntado que está "seguro" de que la EMT llevó a cabo "un buen trabajo" en la valoración del servicio. Esta versión contradice la que expuso en la anterior comisión el director financiero de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), David Pérez Moncada, quien admitió que hubo "sobrecostes" por valor de tres millones de euros.

El compareciente ha indicado que la horquilla que se barajaba por parte de la EMT en lo concerniente al precio del servicio oscilaba entre 8 y 10,5 millones de euros, "alejada" de la propuesta de Bonopark, que era "más elevada". José María Vicent ha asegurado que la cesión de Bicimad a EMT fue "un éxito", y que el proceso de la misma fue "legalmente impecable".

Tal y como ha expresado, el Ayuntamiento realizó una valoración sobre lo que costaría la rescisión del servicio con Bonopark, y era "una cantidad importante". En este punto, el secretario general técnico del área ha precisado que una rescisión "no es unilateral", y que "habría que negociarla", algo que hubiera llevado seguramente "a los tribunales como pasa en estas cosas". "Hay que prever esa circunstancia como más que posible", ha remarcado.

"Solicité a EMT que me mandase un borrador de memoria, y con esa memoria se inició el expediente de la transferencia; después me piden que aclare de dónde salen los 10, 5 millones, y me mandan un correo con un documento que se adjuntó al expediente. Ahí es donde constan estos cuatro folios", ha explicado sobre la cuantía de la cesión del servicio de bicicletas.

EL ANUNCIO DE LA CESIÓN

Pese a que en la intervención del anterior compareciente se ha puesto de manifiesto que la delegada del área, Inés Sabanés, anunció la cesión del servicio a EMT antes de contar con un informe solicitado al Instituto de Derecho Local sobre su conveniencia, Vicent ha remarcado que si este hubiera sido negativo, no lo hubiera firmado.

Si bien, el compareciente ha añadido que este informe externo se solicitó al Instituto de Derecho Local "en un alarde de prudencia jurídica".