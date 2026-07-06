Cae una rama de los DDP dedicada a la fabricación y distribución de drogas sintéticas a gran escala

Archivo - Policía Nacional. - - EUROPA PRESS/ ARCHIVO

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRES) - Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una rama de la organización juvenil violenta Dominican Don't Play (DDP) dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución a gran escala de drogas sintéticas en territorio nacional, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La operación se ha saldado con la detención de seis personas y la práctica de cuatro entradas y registros en Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

La investigación se inició a principios de 2026 cuando se tuvo conocimiento gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional de que un ciudadano presuntamente vinculado a una organización criminal asentada en España se podría estar dedicando al tráfico internacional de drogas sintéticas.

Las primeras pesquisas permitieron identificar al principal investigado y constatar la existencia de una estructura criminal perfectamente organizada, integrada por un líder bajo cuyo mando se encontraban un enlace operativo y comercial, un responsable financiero y propietario del alijo, un fabricante especializado en síntesis química y varios colaboradores encargados de tareas de apoyo logístico y custodia.

Los agentes acreditaron que el encargado de las funciones operativas y comerciales, disponía de capacidad para movilizar partidas de hasta 5.000.000 de comprimidos de drogas de síntesis, lo que evidencia el elevado volumen de tráfico controlado por la organización.

Asimismo, la investigación permitió constatar la participación de miembros vinculados al grupo organizado violento de carácter juvenil Dominican Don't Play (DDP), que proporcionaban apoyo a la estructura criminal, incrementando notablemente su capacidad operativa y peligrosidad.

INTERCEPTADOS DURANTE UNA ENTREGA DE DROGA

La explotación operativa de la investigación tuvo lugar el pasado 28 de abril. Los agentes interceptaron a los principales investigados en las inmediaciones de un hotel de la ciudad Madrid cuando se disponían a realizar una entrega de sustancias estupefacientes.

En el interior de las dos maletas que transportaban se localizaron aproximadamente 65.000 comprimidos de MDMA con forma de nube, con un peso cercano a los 23 kilos, así como más de 32 kilos de una sustancia cristalina identificada provisionalmente como ketamina.

Tras las detenciones se llevaron a cabo cuatro entradas y registros domiciliarios en Madrid (1), Alcobendas (1) y San Sebastián de los Reyes (2).

En uno de los inmuebles los agentes localizaron un laboratorio clandestino equipado con una prensa manual para la fabricación de comprimidos, troqueles, punzones de compactación, una máquina envasadora, material de laboratorio y abundantes sustancias precursoras y de corte.

En los restantes registros se intervinieron comprimidos de 2C-B, 146 gramos de LSD, diversas sustancias estupefacientes, varias básculas de precisión, un machete, dos pistolas simuladas tipo airsoft, un dispositivo táser, cartuchos del calibre 9 milímetros, teléfonos móviles, relojes de alta gama y más de 34.000 euros. Además, fueron intervenidos tres vehículos utilizados habitualmente por los detenidos para el desarrollo de su actividad criminal.

Finalmente los seis detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, decretándose el ingreso en prisión de cinco de ellos.