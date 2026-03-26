Café Central inicia en abril nueva etapa en el Ateneo con un 'Funeral y Resurrección del Jazz' por el centro de Madrid

Archivo - Fachada del actual Café Central - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El histórico Café Central iniciará el próximo 16 de abril una nueva etapa en el Ateneo de Madrid, un tránsito que culminará con un desfile musical a modo de 'Funeral y Resurrección de Jazz' por el centro de la capital, inspirado en la tradición de las 'marching bands' de Nueva Orleans.

El acto, previsto a las 17 horas, recorrerá el trayecto entre la plaza del Ángel y la calle Santa Catalina, donde se ubica la sede del Ateneo, en una suerte de cortejo festivo que trasladará "entre todos" el espíritu del club, ha informado Café Central en una publicación en redes sociales, donde ha explicado que el acto servirá para escenificar el cierre de una etapa y su continuidad inmediata en un nuevo espacio.

La despedida del local histórico tendrá lugar un día antes, el 15 de abril, con el último concierto en el establecimiento que durante más de cuatro décadas ha sido "mucho más que un escenario", con "música, encuentros y noches que forman parte de la memoria cultural de Madrid".

"No es un final, sino un tránsito", señala Café Central, que recalca que el traslado permitirá preservar su esencia en una nueva ubicación. Así, a partir del 16 de abril, su programación se integrará en el Ateneo, que "acogerá y cuidará la magia del Café Central, resguardando su historia y dando continuidad a todo lo construido noche a noche".

El traslado ha sido confirmado por el propio Ateneo de Madrid en la red social 'X': "El Ateneo de Madrid y el Café Central comienzan una nueva etapa conjunta en el corazón de Madrid, uniendo dos instituciones clave de la vida cultural de la ciudad".

UNOS 15.000 CONCIERTOS

Fundado en 1982, el Central suma cerca de 15.000 conciertos y ha acogido a algunas de las grandes figuras del jazz internacional, herederas del legado de Miles Davis o John Coltrane, consolidándose como uno de los espacios de referencia en Europa.

El traslado se produce tras el fin de su contrato de alquiler en la ubicación histórica, una situación que generó inquietud en el sector cultural madrileño ante la posible desaparición del emblemático club. La alianza con el Ateneo ha permitido reconducir este escenario mediante un acuerdo de colaboración que refuerza la programación musical de la institución.

La nueva etapa arrancará, además, con una programación que contará con músicos vinculados a la historia del Central, entre ellos Joshua Edelman, Jorge Pardo, Guillermo McGill, Cecilia Krull, Lluís Coloma, Sheila Blanco, Federico Lechner e Ignasi Terraza, según ha avanzado el propio club.

"El Café Central cambia de lugar, pero no de esencia", destacan, para insistir en que el proyecto trasciende el espacio físico y reside en "todo lo que ha sucedido dentro de él".