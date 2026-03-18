CaixaForum Madrid acoge este sábado un concierto coral inclusivo en homenaje a Santiago de Masarnau

La Sociedad de San Vicente de Paúl impulsa un concierto coral inclusivo en homenaje a Santiago de Masarnau en CaixaForum - CAIXAFORUM MADRID

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid acogerá este sábado un concierto coral inclusivo que pondrá el foco en la dimensión social de la música y en la figura de Santiago de Masarnau, fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España.

El recital, que comenzará a las 11.30 horas con entrada libre hasta completar aforo, reunirá a Canto Abierto, el coro inclusivo Cantatutti y el Coro Santiago de Masarnau del Colegio San Alfonso, en una propuesta que combina interpretación musical, inclusión social y recuperación del patrimonio coral español.

La iniciativa forma parte de un proyecto de aprendizaje-servicio impulsado por profesoras de la Universidad Complutense de Madrid, orientado a promover la cooperación, la integración y la excelencia artística a través del trabajo conjunto entre agrupaciones diversas, ha informado la Sociedad de San Vicente de Paúl en España en un comunicado.

El programa se estructura en varias actuaciones individuales de los coros participantes y culminará con la interpretación conjunta de dos obras de Masarnau, 'Al Niño de María' y 'Coplas a la Inmaculada', recuperando así parte del repertorio del compositor vinculado al Romanticismo.

Las agrupaciones participantes representan distintos modelos de inclusión en el ámbito coral. Canto Abierto trabaja con personas con diferentes capacidades intelectuales; Cantatutti incorpora elementos como la lengua de signos y la expresión corporal; y el Coro Santiago de Masarnau aporta la conexión directa con el legado histórico de la entidad organizadora.

El proyecto, desarrollado entre 2024 y 2026, ha requerido un proceso de preparación coordinado entre directores y equipos docentes, con ensayos independientes y encuentros conjuntos que han favorecido la convivencia entre los participantes.

"Existe un clima de colaboración constante y una convicción compartida de que la excelencia artística y la inclusión social no solo son compatibles, sino que se potencian mutuamente", han señalado las coordinadoras del proyecto.

Desde la organización destacan que la música coral actúa como herramienta de cohesión social y bienestar, en línea con el pensamiento de Masarnau, quien defendía el canto como elemento esencial para la expresión musical y la formación de las personas.

El concierto servirá también para poner en valor la figura de este compositor, pedagogo y filántropo, que introdujo corrientes musicales europeas en España y promovió el acceso a la educación musical entre distintos grupos sociales, especialmente los más vulnerables.