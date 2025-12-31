Calle 30 llega a tiempo y será 100% municipal desde mañana 1 de enero logrando ahorrar más de mil millones en 15 años

Archivo - Túnel de la M-30 - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Madrid Calle 30, la empresa que gestiona la M-30, llega a tiempo y será cien por cien municipal desde mañana 1 de enero logrando ahorrar más de mil millones en 15 años según los estudios externos y los informes internos realizados, ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en un comunicado.

Se da por concluido así el proceso de cambio de modelo de gestión. Su último paso era la compra de las acciones del socio privado, Emesa, algo que fue formalizado ante notario la semana pasada. De forma paralela, y a lo largo de todo el proceso, se han ido tramitado los cinco contratos de mantenimiento y explotación que sustituirán al vigente hasta hoy, 31 de diciembre.

"Estamos muy satisfechos de este cambio de modelo, que supondrá un ahorro para las arcas municipales de más de mil millones de euros en los próximos quince años. Se trata de una opción más eficiente y sostenible para el Ayuntamiento, al mismo tiempo que mantendremos el actual nivel de excelencia del servicio", ha explicado García Romero.

También ha dejado claro que los los trabajadores "continuarán vinculados a la gestión de Calle 30, como hasta ahora, para garantizar la continuidad de calidad del servicio". "Los madrileños pueden estar muy tranquilos por el cambio de modelo pues el servicio va a ser el mismo que el hasta ahora prestado, es decir, de una excelente calidad", ha asegurado la delegada.

COMPRA DE ACCIONES POR CASI 104 MILLONES

La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, daba luz verde el pasado 27 de noviembre a la compra por casi 104 millones de las acciones que el socio privado Emesa (Empresa de Mantenimiento y Explotación) tiene en Madrid Calle 30 para culminar el proceso de que la sociedad pase a ser cien por cien municipal.

Hasta ahora Madrid Calle 30 es una sociedad de economía mixta en la que el Consistorio posee el 80% del accionariado y el privado el 20 restante. "El objetivo es adoptar la opción más eficiente y sostenible para el Ayuntamiento manteniendo el actual nivel de excelencia en el servicio", explicaba García Romero.

NACIÓ COMO EMPRESA CIEN POR CIEN MUNICIPAL

El Consistorio asumió en 2004 la titularidad de la M-30 en virtud de la transferencia efectuada por el Ministerio de Fomento y la vía de circunvalación se ha gestionado desde entonces a través de una sociedad mercantil, Madrid Calle 30 S.A., que inicialmente fue cien por cien municipal y posteriormente, en el año 2005, pasó a ser empresa mixta tras la entrada en el capital social del socio privado.

Desde entonces, la relación entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad mixta Madrid Calle 30 se ha articulado a través de un contrato de los servicios de gestión integral de la M-30 y, por otro lado, el mantenimiento y explotación de la infraestructura funcionan a través de otro contrato suscrito entre Madrid Calle 30 y Emesa.

Aunque la vigencia de ambos contratos está prevista hasta el año 2040, estaba contemplada la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera ejercitar, como así ha hecho, una opción de compra de las acciones del socio privado en 2025. De esta manera, la sociedad de economía mixta pasará a ser cien por cien municipal.

El Ayuntamiento define la M-30 como "la infraestructura de movilidad urbana más importante de España", con un anillo de 32 kilómetros, de los que 22 discurren a cielo abierto y una decena son subterráneos, lo que constituye la red de túneles carreteros urbanos "más extensa de Europa y la segunda del mundo después de Japón". La vía de circunvalación es también la vía más transitada de España, con 375 millones de desplazamientos y 487,5 millones de usuarios contabilizados el pasado año 2024.