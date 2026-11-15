¿Qué había en tu calle hace 150 años? Un mapa interactivo descubre el Madrid del siglo XIX

El mapa interactivo Madrid XIX permite conocer los comercios, edificios y habitantes de la época - CEDIDA POR ÁLVARO RUIZ

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Descubrir qué farmacias, librerías o cafés había en una calle de Madrid hace 150 años, conocer quién era el propietario de un edificio o comprobar cómo era la capital antes de la construcción de la Gran Vía son algunas de las posibilidades que ofrece 'Madrid XIX', un mapa interactivo creado por el historiador y archivero Álvaro Ruiz Cuevas que reconstruye la ciudad entre 1869 y 1879 a partir de documentos históricos.

"Podríamos decir que es un Google Maps del Madrid del siglo XIX", explica su creador a Europa Press sobre una herramienta (https://madridxix.es/) que permite explorar el pasado de cada barrio, al comparar los planos de 1869, 1874, 1877 y 1879 con la ciudad actual.

Al introducir una dirección, el usuario puede descubrir, según la documentación disponible, cuándo se construyó un inmueble, quiénes fueron su arquitecto y propietario, cómo era su diseño original o qué ocupaba antes ese solar. La plataforma incorpora además comercios, hoteles, restaurantes y otros negocios del momento.

"El mapa conecta la historia de la ciudad con los lugares en los que vivimos, en los que trabajamos y por los que pasamos todos los días", señala Ruiz Cuevas, quien considera que este vínculo con el día a día es una de las claves para despertar el interés por el patrimonio documental.

DE LA 'CASA DEL ATAÚD' A LOS JARDINES ILUMINADOS DE CIBELES

Uno de los ejemplos más llamativos está en la calle de Alcalá, donde hoy se levanta el edificio Metrópolis y antiguamente se encontraba la llamada 'casa del Ataúd', una vivienda conocida por su forma estrecha.

En el entorno del actual Palacio de Cibeles estaban los Jardines del Buen Retiro, escenario de bailes y conciertos para la burguesía madrileña. "Por el número de farolas que tenía sé que por las noches era probablemente uno de los lugares mejores iluminados de Madrid", comenta Ruiz Cuevas.

La Puerta del Sol, por su parte, concentraba algunos de los principales hoteles, cafés y librerías de la capital y había experimentado una importante transformación pocos años antes, con el derribo de decenas de edificios para configurar la plaza que conocemos actualmente.

"Era el epicentro del país", explica el historiador, que recuerda que sus calles estrechas y sus edificios de pisos convivían con una intensa actividad comercial y social.

También era muy diferente el aspecto de los paseos del Prado y Recoletos, donde se alquilaban sillas, había quioscos y se celebraban pequeños espectáculos. "Antes era un punto de encuentro, un lugar para pasear y para dejarse ver", señala.

Otra de las grandes diferencias aparece al observar la Gran Vía, inexistente en los mapas del siglo XIX, cuando en su lugar había un entramado de calles estrechas e irregulares con viviendas y una intensa actividad comercial, con librerías, restaurantes y cafés.

LIBRERÍAS EN LAS FACHADAS Y TRANVÍAS SIN PARADAS

Entre los datos de la herramienta también están las direcciones de antiguas farmacias, librerías, cafés y profesionales, obtenidas en parte de los anuarios Bailly-Baillière, una suerte de páginas amarillas del siglo XIX.

"Cuando la gente buscaba un fontanero o un peluquero se iba al anuario", explica el historiador, que ha utilizado estos directorios para reconstruir parte de la actividad comercial de la capital.

Esa investigación le ha permitido descubrir que algunas librerías de lance, dedicadas a los libros usados, no tenían un local convencional, sino que vendían sus ejemplares en pequeños armarios o 'cajones' adosados a las fachadas, a menudo junto a iglesias.

La librería de San Ginés podría ser, a su juicio, uno de los últimos vestigios de aquel modelo de negocio, que descubrió tras comprobar que muchas de las librerías de la época aparecían en los documentos sin una dirección completa.

También le sorprendió el funcionamiento de los primeros tranvías madrileños. Tras buscar durante días sus paradas sin encontrarlas, un relato de Benito Pérez Galdós le dio la clave: "La gente subía y bajaba más o menos donde quería".

DEL CÓLERA A LOS DOMICILIOS DE LOS POLÍTICOS

'Madrid XIX' también permite acercarse a algunos de los episodios que marcaron la historia de la capital, como la epidemia de cólera de 1865, a través de una visualización que sitúa geográficamente los fallecimientos y muestra cómo se distribuyeron por los distintos distritos madrileños.

De esta manera, el usuario puede observar qué zonas sufrieron una mayor afectación y explorar sobre el mapa el impacto de una enfermedad que marcó la vida de los habitantes de la ciudad.

La plataforma incorpora además grabados de 'La Ilustración Española y Americana', reconstrucciones en tres dimensiones y recreaciones de viajes históricos, entre ellas un trayecto ferroviario de 1866 y un recorrido de Madrid a Manila en 1844, reconstruido a partir de las coordenadas anotadas por un militar durante la travesía.

Entre los contenidos en desarrollo está la localización de los domicilios de diputados, senadores y otros personajes destacados de la sociedad madrileña de aquel momento.

Ruiz Cuevas reconoce que esperaba encontrar a los políticos concentrados en las zonas más acomodadas, como el barrio de Salamanca o el entorno de la Castellana, pero descubrió que estaban "mucho más dispersos por casi todo el centro".

LOS ARCHIVOS, CLAVE PARA RECONSTRUIR EL PASADO

Detrás de esta herramienta hay años de trabajo personal de Ruiz Cuevas, que comenzó transformando antiguos planos parcelarios del Instituto Geográfico y Estadístico en un Sistema de Información Geográfica (SIG), al que ha incorporado documentos de instituciones como el Archivo de Villa de Madrid o la Biblioteca Nacional de España.

Gracias a estas fuentes, la plataforma permite reconstruir la ciudad con un elevado nivel de detalle, incluyendo el número de plantas de los edificios, las farolas, los árboles o el diseño de los jardines. "Siempre digo que la máquina del tiempo no vendrá de los físicos, sino de los archiveros, los bibliotecarios y los historiadores", subraya.

Natural de Marbella (Málaga), Ruiz Cuevas estudió Historia en la Universidad de Málaga y cursó dos másteres en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). También ha trabajado en archivos de España y Francia.

La idea de 'Madrid XIX' surgió durante sus estudios, cuando comenzó a utilizar los mapas como herramienta de investigación, aunque fue posteriormente, como archivero, cuando comprendió su potencial para acercar al público los documentos conservados por las instituciones culturales.

"Los mapas no solo sirven para llevarnos de un sitio a otro, sino también para entender el mundo en un abrir y cerrar de ojos", sostiene.

UN PROYECTO ABIERTO A LA COLABORACIÓN

De cara al futuro, el historiador aspira a que 'Madrid XIX' se convierta en un espacio cada vez más colectivo, donde archivos, bibliotecas, universidades e investigadores puedan conectar sus fondos y compartir los resultados de sus trabajos.

"Las posibilidades son infinitas, mucho más de lo que yo puedo hacer solo", reconoce, al tiempo que se muestra abierto a colaborar con otros especialistas que quieran utilizar la información de la plataforma para sus investigaciones y contribuir después con nuevos contenidos.