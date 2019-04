Calvo se compromete a que en la próxima legislatura tramitar una licencia de obra no superará los tres meses

Publicado 10/04/2019 12:59:56 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se ha comprometido a que en la próxima legislatura tramitar una licencia de obra no superará los tres meses.

Calvo ha contestado así desde el Barrio del Aeropuerto al sondeo realizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), en el que se señala que las licencias de obra nueva residencial son las que requieren más tiempo de concesión, con más de un 31,82 por ciento de arquitectos que tienen que esperar más de un año y un 26,52 por ciento se refieren a plazos superiores a 18 meses.

El delegado ha reconocido que "las licencias en Madrid están tardando más de lo que deberían" aunque "este Ayuntamiento ha hecho cosas, como reforzar el personal y unificar las ordenanzas, que no han salido y no han podido ser aprobadas porque no se tiene mayoría en el Pleno".

"Pero las ordenanzas de licencias están unificadas con procedimientos simplificadores para agilizar los trámites", ha apostillado. Calvo ha destacado además la puesta en marcha de una una herramienta digital para la tramitación de licencias.

"Me comprometo a que en la próxima legislatura tramitar una licencia de obras no superará los tres meses porque hemos sentado las bases para que esto sea así. En este momento todavía esas mejoras no han llegado a los administrados y es lógico que entre los arquitectos haya un cierto malestar al respecto", ha terminado.