Calvo dice que primarias son habituales en Podemos pero las elecciones no se ganan con ellas sino con gestión avaladas

Publicado 17/10/2018 12:30:02 CET

Los concejales están "centrados en las labores de gobierno", como les ha pedido Carmena. "Nuestro objetivo es gobernar, gestionar y resolver, no podemos perderlo de vista", ha declarado

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha señalado a la prensa que las primarias son un proceso "habitual" en Podemos y que los concejales de la formación morada en el Ayuntamiento de Madrid, como es su caso, están "centrados en las labores de gobierno". Ha añadido que las elecciones "no se van a ganar porque se hagan procesos internos" sino porque la ciudadanía avale su gestión.

Así lo ha señalado después de que ayer se inscribieran invididualmente, como marca el procedimiento, él, la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, entre otros ediles.

"Las primarias son un proceso habitual en Podemos", ha declarado al término de la comisión de Desarrollo Urbano para añadir, a renglón seguido, que están aquí "para gobernar" y que están "centrados en las labores de gobierno". "Es lo que nos ha pedido la alcaldesa", Manuela Carmena, ha subrayado. En la misma comisión ha coincidido con las concejalas Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz, dos de las ediles de Ahora Madrid que ayer se inscribieron también en las primarias.

Calvo ha hablado de un equipo "conjunto en el Ayuntamiento, cohesionado, que ayude a Manuela Carmena y a los madrileños y madrileñas a tener una ciudad mejor", por lo que la búsqueda de un consenso y de un equipo conjunto es una prioridad. Sobre cómo casa esto con la plataforma de los mejores anunciada por la alcaldesa, el concejal ha expuesto que son dos procesos independientes.

CARMENA LES TRANSMITE QUE ESTÁ CONTENTA CON EL TRABAJO

"Lo que Manuela (Carmena) nos ha transmitido siempre, no ahora, es que está contenta con nuestro trabajo y que le gustaría seguir contando con un equipo de confianza, con quienes hemos sido su equipo de gobierno y cada uno tendrá que hacer su reflexión particular pero nosotros seguimos comprometidos con ella", ha apostillado.

"No cuestionamos ni nadie que quiera participar de la plataforma que ha lanzado Manuela (Carmena) tiene que cuestionar que (esa plataforma) debe constituirse con personas que podemos militar en distintos espacios o personas individuales que no militen y que quieran participar. Eso no quiere decir que grupos, partidos, puedan establecer un método de preselección pero será la plataforma y el proceso que se elija para la configuración de la lista definitiva quien establezca el equipo conjunto que va a acompañar a Manuela Carmena y con el que vamos a tratar de revalidar este ayuntamiento", ha indicado.

Sobre el "rumor" que situaba a Rita Maestre fuera de Podemos para presentarse directamente a la plataforma, el edil de Podemos ha contestado que no saben de dónde ha podido salir eso, de qué fuente, porque ella, él y todos los concejales de Podemos que ayer se inscribieron intervendrán en un proceso "en la medida que Manuela Carmena les ha dado su apoyo para seguir contando con ellos en la próxima legislatura".

"Nuestro objetivo es gobernar, gestionar y resolver, no podemos perderlo de vista", ha reiterado, "para llegar a mayo con un buen portafolio de gestión" porque las elecciones "no se van a ganar porque se hagan procesos internos" sino porque la ciudadanía avale su gestión.