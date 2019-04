Calvo remarca que Ayuntamiento regula condiciones urbanísticas a partir de la definición regional de vivienda turísticas

Publicado 10/04/2019 13:42:27 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha remarcado que el Ayuntamiento de Madrid regula las condiciones urbanísticas a partir de la definición que la Comunidad hace de las viviendas turísticas en el decreto que ayer aprobó.

El Consejo de Gobierno dio luz verde al decreto que regula la actividad de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y los apartamentos turísticos en la Comunidad de Madrid desde su primer día de actividad, que incluye certificados de ideonidad y establece un ratio máximo de personas alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de la vivienda.

"El Ayuntamiento regula las condiciones urbanísticas pero no entra a definir lo que es una VUT. Establece condiciones de implantación de las VUT a aquello que la Comunidad diga que es una vivienda de uso turístico", ha declarado Calvo desde el Barrio del Aeropuerto.

"Si hasta ahora, como decía hasta el decreto de 2014, decía que una VUT era es la que se alquila por encima de 90 días, el Ayuntamiento la asume. Si la Comunidad dice que la VUT es la que se alquila desde el primer día, el Ayuntamiento lo asume", ha declarado.

El delegado ha añadido que otra cosa es que el Gobierno municipal defienda que se establezca "un umbral que separe la economía colaborativa de los que hacen negocio alquilando una vivienda en la que no residen".

"Como Ayuntamiento nos toca asumir la definición que establece la Comunidad y, en todo caso, en el próximo mandato vía revision normativa del Plan General se podrá plantear si se establece o no ese umbral de días", esto es, "que por debajo de esos días no se considere un alquiler profesionalizado, no un negocio sino parte de la economía colaborativa", ha apuntado.