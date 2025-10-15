La Cámara de Comercio de Madrid acoge un coloquio sobre las "fortalezas de la España plural" y el papel de la región

Coloquio sobre Las Fortalezas de la España Plural - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

La Cámara de Comercio de Madrid ha acogido un coloquio sobre las "fortalezas de la España plural" en el que se ha puesto de manifiesto el papel de la Comunidad como "motor económico y social" del país, su carácter "abierto e integrador", y su "aportación decisiva al fortalecimiento de la marca país".

Se trata de una iniciativa nacional de la Cámara de Comercio de España que se desarrolla a través de su red de 84 Cámaras territoriales en las 17 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El objetivo, según ha explicado la institución cameral en un comunicado, es el de construir "un relato positivo y estratégico" del país, "basado en sus valores y capacidades, que refuerce la autoestima nacional y promueva un nuevo impulso de modernidad, progreso y bienestar".

En el caso de la región, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, destacó durante la apertura del acto la importancia de este foro como espacio de reflexión y diálogo sobre el papel de Madrid en la identidad de España.

"Madrid es una comunidad abierta, plural, dinámica y solidaria. Su fortaleza radica en su capacidad de generar oportunidades, atraer talento y servir de puente entre culturas y territorios. Este coloquio nos invita a mirar hacia lo que nos une y a poner en valor la contribución de nuestra región al proyecto común de España", ha recalcado.

La jornada comenzó con entrevistas individuales en las que los participantes respondieron a la pregunta "¿Cuál es, a tu juicio, la principal aportación de Madrid en la identidad de España?".

A continuación, se desarrolló el coloquio central, donde se abordaron temas clave como la contribución cultural de Madrid al conjunto del país, su papel en la gastronomía, el estilo de vida, el deporte, las instituciones, el tejido productivo, la educación, la innovación tecnológica y los valores que definen su identidad.

Según ha apuntado Cámara de Comercio, los asistentes coincidieron en destacar "el papel de Madrid como motor económico y social de España, su carácter abierto e integrador, y su aportación decisiva al fortalecimiento de la marca país".

El debate contó con la participación de Eva Serrano, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid; Carmen Palomino, directora general de la Fundación Universidad-Empresa; Raúl Díez, director de Marketing de Ifema; David Botello, escritor y divulgador; Beatriz Garaizabal, secretaria de la Academia Madrileña de Gastronomía; Carlos Ortiz, director estratégico de EnvaPro y ganador del accésit PYME del Año 2025 de Madrid en Digitalización e Innovación; y Eva Laín, CEO de LainTechnologies y ganadora del accésit PYME del Año 2025 en Sostenibilidad.

Las conclusiones de este encuentro formarán parte de un documento de síntesis que recogerá las aportaciones de los distintos foros celebrados en todo el territorio nacional. Este trabajo conjunto servirá de base para construir un relato común sobre las fortalezas de España y su proyección de futuro, han apuntado desde la institución cameral.