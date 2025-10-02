La Cámara de Comercio de Madrid lanza un proyecto de IA para situarse "a la vanguardia de la innovación"

Archivo - Esquema representativo de inteligencia artificial. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha lanzado un proyecto de Inteligencia Artificial (IA) para situarse "a la vanguardia de la innovación tecnológica" y "aprovechar de manera segura y sostenible todas las oportunidades que ofrece".

Según ha informado la institución en un comunicado, esta iniciativa, en colaboración con KPMG, se ha estructura en tres fase para pasar de un diagnóstico inicial a una estrategia de aplicación práctica en el corto plazo.

En primer lugar, se ha trabajado en un "entendimiento de la situación actual" con herramientas de evalución. Se analizó el punto de partida de la Cámara con un análisis internacional que "permitió conocer tendencias globales" y el posicionamiento de organizaciones similares.

Posteriormente, sobre esa base se diseñó el "plan estratégico de IA", bajo el nombre de 'Spark Cam 2027'. Se trata de una hoja de ruta con 23 iniciaticas y una estrategica de acción a dos años vista.

El trabajo se realizó en sesiones colaborativas aplicando metodologías de pensamiento en diseño, que permitieron identificar más de 150 casos de uso y priorizar 12 vicotiras potenciales de alto impacto.

Como resultado práctico, se desarrolló una prueba de concepto con IA Generativa para automatizar la creación de contratos, demostrando la capacidad de la IA para generar valor desde los primeros pasos.

PROCESOS CON IA

La última fase definió los órganos, procesos y metodologías necesarios para un uso responsable y seguro de la tecnología, con el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo, reducir riesgos y establecer un marco que permitirá integrar la IA de forma sostenible en la organización.

La estrategia no se limita al plano teórico, sino que abre la puerta a la aplicación práctica de la IA en distintos ámbitos. En la toma de decisiones estratégicas, se contempla la generación de escenarios para anticipar el impacto de nuevos servicios, la identificación de patrones predictivos de comportamiento de mercado y el análisis de percepción de clientes mediante técnicas de análisis de sentimiento.

Además, en el servicio al cliente, se proyecta la implementación de asistentes con IA generativa disponibles 24/7, el desarrollo de propuestas comerciales personalizadas y la creación de herramientas de 'networking' inteligente.

En la optimización de procesos internos, la tecnología busca agilizar reportes y memorias, automatizar verificaciones documentales en procesos de contratación y activar alertas inteligentes para el seguimiento de plazos.

Finalmente, en productividad del empleado, se plantea el uso de asistentes tipo copilot que apoyen en la redacción de comunicaciones, preparación de presentaciones, síntesis de reuniones y organización eficiente de la documentación corporativa.