La Cámara de Comercio de Madrid subraya la necesidad de una igualdad salarial efectiva

MADRID 26 Feb.

Cámara de Comercio de Madrid y BPW Madrid (Business and Professional Women) se han unido en el 'Equal Pay Day' para reclamar la igualdad salarial efectiva entre hombres y mujeres, con una brecha que en España se sitúa en un 15,7%, el dato más bajo de la serie histórica.

Así lo ha indicado el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, en un artículo de opinión sobre los desequilibrios que todavía existen en este sentido y que afectan a la cohesión social y a la eficiencia de la economía.

La sede de la Cámara de Comercio de Madrid acogió recientemente el tradicional izado de la bandera conmemorativa del 'Equal Pay Day', un acto simbólico que visibiliza los días extras que las mujeres deben trabajar para igualar el salario de los hombres. Al hilo, Asensio ha recalcado que, pese a los avances en los últimos años, todavía queda mucho trabajo por hacer.

En este sentido, ha citado la "evolución positiva" en la brecha salarial, que en España está en un 15,7%, el nivel más bajo de la serie histórica, para remarcar "que cuando existe compromiso institucional, empresarial y social, los avances son posibles". En cualquier caso, ha advertido, el hecho de que persista también muestra la necesidad de "redoblar esfuerzos".

"Porque mientras exista una diferencia retributiva injustificada entre hombres y mujeres, no podremos hablar de igualdad plena", ha insistido el presidente de la institución cameral, que ha apuntado que, además de una cuestión de justicia social, también lo es "de competitividad, de atracción y fidelización del talento, de productividad y de sostenibilidad empresarial".

En este marco, ha llamado a "tomar conciencia" de la existencia de esta desigualdad como primer paso para corregirla, a la "corresponsabilidad" por parte de las instituciones públicas para adoptar medidas que favorezcan la igualdad salarial y al "cambio cultural" por parte de la sociedad que favorezca "una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares".

Así, ha reiterado el compromiso de la Cámara de Comercio en sensibilizar sobre la necesidad de lograr la igualdad salarial de género, pero también en ayudar activamente a hacerlo posible mediante el asesoramiento y la implementación de medidas concretas que ayuden a las empresas, especialmente a las pymes.

Una institución que desarrolla programas de sensibilización dirigidos a empresas y directivos, impulsa jornadas informativas para explicar las obligaciones normativas en materia de igualdad retributiva y planes de igualdad, así como espacios de diálogo donde compartir experiencias y buenas prácticas y programas de formación y asesoramiento técnico, según ha recordado.

"La igualdad no debe percibirse como una carga administrativa, sino como una oportunidad para mejorar la gestión del talento y reforzar la cultura corporativa. Muchas desigualdades no son deliberadas; responden a inercias organizativas que es necesario revisar. Acompañar a las empresas en ese proceso de análisis y mejora es una de nuestras prioridades estratégicas", ha alegado.

En esta línea, la Comunidad de Madrid, con una posición de "liderazgo" económico, debe ser también, según Asensio, "referente en igualdad". "La igualdad retributiva no es solo una cuestión de equidad entre mujeres y hombres. Es una apuesta estratégica por una sociedad y una economía más moderna, más competitiva y más justa. Y en ese camino, la conciencia, el diálogo, la colaboración, el compromiso y la acción conjunta serán nuestras mejores herramientas", ha zanjado.