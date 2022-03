La Cámara de Cuentas advierte que el informe que fiscaliza el contrato del hermano de Ayuso está aún en "elaboración"

La oposición dice que las versiones de Ayuso "no duran ni 24 horas" y la acusa de no decir la verdad

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas ha advertido que el informe sobre la fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia de Covid-19 "está en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones".

Así lo ha señalado por escrito el presidente en funciones de este órgano, Carlos Salgado, en respuesta a una pregunta previa del portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato. Entre estos contratos fiscalizados, desde el Gobierno regional, han defendido que estaría el que afecta al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"Este informe no ha sido aprobado por el Consejo de la Cámara ni, por lo tanto, publicado en la web de la institución, lo que significa que las informaciones divulgadas por los medios de comunicación hacen referencia a un documento que no expresa el criterio definitivo de la Cámara de Cuentas sobre la materia analizada. Dicho criterio no quedará fijado hasta tanto el informe sea aprobado por el Consejo", ha señalado el presidente en el escrito, fechado el 28 de febrero, que ha adelantado 'eldiario.es' y al que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, ha sostenido que actualmente "el informe de referencia está en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones como consecuencia de la fase de audiencia a las entidades fiscalizadas, prevista en el artículo 12 de la ley 11/99, de 29 de abril de la Cámara de Cuentas de la Cuentas de la Comunidad de Madrid".

Salgado ha manifestado que, en lo que afecta a esta institución, "las normas y principios de fiscalización del sector público le atribuyen el derecho y el deber de preservar la confidencialidad de la documentación y datos obtenidos durante el desarrollo de su trabajo, así como el trabajo interno realizado por sus técnicos, de manera que lo único que la Cámara de Cuentas tiene el deber de divulgar para conocimiento de los ciudadanos, en aras de la transparencia y buen gobierno es el informe definitivo". "Aprovecho para poner de manifiesto el rechazo de la Cámara de Cuentas a cualquier divulgación de los trabajos en curso", ha zanjado.

PODEMOS AFEA "LARGA LISTA DE IRREGULARIDADES"

En declaraciones a los medios, en la Asamblea de Madrid, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea, Alejandra Jacinto, ha tachado de "lamentable" que en el primer Pleno que se celebra en el Parlamento madrileño "después de conocer el escándalo de la señora Ayuso con los contratos irregulares" no vaya a "dar las explicaciones" (al encontrarse de viaje para intervenir en el Comité de las Regiones en Marsella).

"No obstante, por mucho que la señora Ayuso se esconda creo que no va a poder esconder esas presuntas comisiones que se habría llevado su hermano. Además, eso sucede en un contexto en el que conocíamos que la Cámara de Cuentas no habría auditado el contrato", ha declarado. A su parecer, esto se suma a la "larga lista de irregularidades" que se empezarán a conocer y que parecen no ser más que "la punta del iceberg".

Desde su grupo parlamentario, van a seguir "estudiando todas las vías legales" y van seguir poniendo en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción "todos aquellos hechos" en los que puedan ir detectando presuntas irregularidades.

"LA PRESIDENTA NO DIJO LA VERDAD", DICE PSOE

Por su parte, Lobato ha criticado que cada dos o tres días aparezca "una versión diferente" por parte de la propia presidenta, "el bloqueo del PP" a que se informe a la Cámara regional sobre este caso y, además, esta semana esta actitud "de falta de transparencia" se ha visto incrementando "con la utilización de instituciones madrileñas.

"Como saben la presidenta basó su estrategia en hablar de que la Cámara de Cuentas había fiscalizado los contratos pues bien este portavoz se dirigido al presidente de la Cámara de Cuentas para pedirle nuestra información y nuestra sorpresa fue cuando nos dijo que no se ha producido esa fiscalización y no está aprobado ningún informe de fiscalización", ha explicado.

En este sentido, ha preguntado "cómo es posible" que se utilice a la propia Cámara de Cuentas "para no decir la verdad" y "tratar de ofrecer una versión que no es real". Según ha subrayado, ni la presidenta ni el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, dijeron "la verdad" sobre este asunto por lo que ha vuelto a exigir "transparencia".

MÁS MADRID: "LAS VERSIONES DE AYUSO NO DURAN NI 24 HORAS"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha acusado a la presidenta de usar la "técnica del avestruz" para "no dar explicaciones", pero ha adelantado que "cuanto más rehuya, más se buscará la verdad".

En este sentido, ha tachado de "rosario de mentiras" las explicaciones que ha dado la mandataria regional sobre el contrato vinculado a su hermano para la compra de mascarillas, que culminaría en que la "Cámara de Cuentas haya desmentido que estaba fiscalizado". "Ninguna de las versiones de Ayuso han durado más de 24 horas (...) El contrato no está ni fiscalizado ni auditado. Es el Gobierno del 100% de mentiras y del 0% de las explicaciones", ha reprochado.

PP DEFIENDE QUE EXISTE EL DOCUMENTO

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha defendido que no es que la Cámara de Cuentas haya desmentido la versión del Gobierno de la Comunidad acerca del contrato vinculado con el hermano de la presidenta sino que siempre se hablo de un "anteproyecto". "Todos saben que ese anteproyecto existe y lo tienen", ha subrayado.

Serrano ha sostenido que es "falso" que la Cámara de Cuentas "no haya fiscalizado ese contrato" y ha incidido en que, a pesar de la libertad de prensa, "no todo vale". En este punto, ha asegurado que la resolución referida al contrato "está en el anteproyecto", aunque esté este en fase de alegaciones, y que este ha cumplido además todos los trámites de control interno.

Por otro lado, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha indicado que ellos respetan los procedimientos de la Cámara de Cuentas y también la presunción de inocencia, porque no son "como los partidos de izquierda" que acusan y condenan a "penas de telediario".