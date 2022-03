La Comunidad acusa al PSOE de "presionar y manipular" a la Cámara de Cuentas cuando "el contrato está auditado"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado al PSOE de "presionar y manipular" a la Cámara de Cuentas sobre el contrato de compra de mascarillas del hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cuando "sí había sido auditado".

"A sabiendas ha intentado presionar a la Cámara de Cuentas y luego manipularla. Eso es una vergüenza democrática. Váyase a la página 40 del anteproyecto de informe donde aparece el nombre del contrato como uno de los auditados", ha lanzado al portavoz del PSOE, Juan Lobato, durante un Pleno en la Asamblea de Madrid.

Así lo ha manifestado, tras Lobato haberse dirigido al presidente en funciones de la Cámara de Cuentas, Carlos Salgado, para preguntarle por el informe de fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el proceso de emergencia en la pandemia, que incluiría el estudio del contrato vinculado al hermano de Ayuso.

En la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el presidente de la institución le contestó que dicho documento "está en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones".

Según ha explicado Lasquetty, este no es aún definitivo porque está pendiente de las alegaciones que pueda hacer la Comunidad de Madrid. "Tranquilo, le confirmo que la Comunidad no ha presentado", ha ironizado el titular de Economía, quien ha recomendado al portavoz socialista que se "lea las cartas que enseña" y también "las que escribe porque parece que no lo suele hacer".

A renglón seguido, ha cargado contra el Ejecutivo central donde "sí han pasado cosas" con la contratación de emergencia. Así ha cifrado en 300 millones de euros los gastados en "compras fallidas", entre las que ha señalado los test de antígenos defectuosos.

También ha asegurado que desde el Gobierno nacional se compraron mascarillas "por precios 28 veces más altos que el normal" y que se adquirieron unos respiradores del mismo modelo que en la Comunidad, pero "por un 20% más del precio".

LOBATO ACUSA A AYUSO DE "FALTA DE ÉTICA"

Por su parte, Lobato ha reprochado que Ayuso haya dado "cuatro versiones distintas", y que a cada una de ellas hay "más dudas de su falta de ética". "Si todo fuera tan honorable, ¿por qué no da explicaciones? El momento en el que debería dar la cara se coge tres semanas de vacaciones parlamentarias", ha criticado.

En este punto ha puesto en cuestión que la gestión de la Comunidad sea "transparente" y ha preguntado por qué se "bloquea" una comisión de investigación sobre los contratos si se busca se claro. "No debería haber cuatro versiones distintas. No debería usarse la Cámara de Cuentas para manipular. Ser honrado era estar aquí dando la cara", ha concluido.