Cámara de Madrid, Ayuntamiento y ASEME entregan el Premio Empresaria Líder a la fundadora de The Natural Healthy

Entrega del Premio Empresaria Líder 2025 en el marco del III Foro de Empresarias Líderes

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y ASEME, ha otorgado el Premio Empresaria Líder 360 2025 a María Fernández Nogueira, fundadora de The Natural Healthy and Honest F.C., cuya trayectoria ha sido valorada por su "innovación, crecimiento y compromiso" con el desarrollo empresarial sostenible.

En concreto, con este reconocimiento se destaca el impacto, la proyección y la contribución de proyectos empresariales liderados por mujeres en la región, ha explicado la institución cameral en un comunicado.

También se ha otorgaron tres accésits en las categorías de sostenibilidad, internacionalización y empleo a Isabel Azofra (My People My Planet), Irene Fernández (ESSENSUP Consulting) y María Jesús Naranjo Bizuete (Centro de Día y Terapia Manava), respectivamente.

Además, se concedió un accésit honorífico a título póstumo a Carmen Zapata, fundadora de Smart Business S.L., como homenaje a su participación y legado empresarial.

La entrega de estos reconocimientos se realizó durante el III Foro de Empresarias Líderes de Madrid, un encuentro organizado por la Cámara, subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid y celebrado en el Instituto de Formación Empresarial.

Aunque el foro sirvió de escenario, el foco de la jornada estuvo en visibilizar el esfuerzo, la evolución y el liderazgo de las empresarias que han completado la tercera edición del Programa Empresarias Líderes 360, un proyecto formativo que impulsa sus competencias en dirección, finanzas, marketing y ventas, RRHH y habilidades de liderazgo, además de fomentar redes de apoyo y comunidad empresarial.

La jornada concluyó con un espacio para que las asistentes pudieran "compartir experiencias, generar nuevas conexiones profesionales y seguir construyendo una red que contribuye al crecimiento del emprendimiento femenino en la región".