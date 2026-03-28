Los camiones botelleros duplican su tiempo de carga y descarga en el Centro atendiendo a las demandas de la hostelería

Archivo - Zona de carga y descarga para aparcar en la capital de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los camiones botelleros amplían su tiempo de carga y descarga en el distrito Centro atendiendo a las demandas del sector de la hostelería y restauración, recoge una resolución del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, consultada por Europa Press.

"Atendiendo a las particularidades operativas y a las características específicas del reparto que realizan los camiones botelleros se ha considerado conveniente duplicar el tiempo máximo de uso de las reservas de carga y descarga en el distrito de Centro para estos vehículos", han explicado. La medida está operativa desde el pasado 1 de abril.

De este modo, los vehículos de clasificación ambiental C disponen de un tiempo máximo de 90 minutos, para los ECO será de 135 y de 180 minutos para los CERO, "tiempos que se estiman adecuados para cubrir las necesidades de los camiones botelleros".