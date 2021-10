La campaña contra la gripe arranca el lunes para mayores de 70 años y se combinará con la tercera dosis del Covid-19

Para esta campaña se cuentan con 1,63 millones de dosis, lo que implica 330.000 más que en la anterior

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid iniciará el próximo lunes, día 25, la campaña de la gripe con la vacunación en exclusiva durante dos semanas de las personas mayores de 70 años, a las que de manera simultánea también se inoculará la tercera dosis del Covid-19, siempre y cuando haya transcurrido seis meses desde que se completó la pauta.

El consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado en rueda de prensa, acompañado por el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, la campaña antigripe 2021/2022, que se extenderá hasta el próximo 31 de enero.

En concreto, el Gobierno regional ha adquirido de cara a esta campaña un total de 1.630.000 dosis de vacuna antigripal, con una inversión de 12.027.600 euros, lo que implica 330.000 más que en la anterior, a través de 820 puntos de vacunación en centros sanitarios.

La campaña arrancará el lunes únicamente para las personas con 70 años o más, de modo que solo este grupo poblacional podrá citarse con los profesionales de Enfermería de su centro de salud o por teléfono para recibir los antigripales. En caso de que así lo deseen, y siempre que hayan transcurrido seis meses desde la pauta completa, se les administrará en el mismo acto la tercera dosis contra el Covid-19.

Transcurridas esas dos semanas, en el mes de noviembre, se activarán todos los sistemas de citación de Atención Primaria para proseguir con el resto de los grupos de riesgo, priorizando a la población mayor de 65 años. A partir del 15 de diciembre, además, se administrará la tercera dosis contra el Covid-19 a aquellas personas que no hubieran completado el plazo de seis meses desde la pauta completa en el arranque de la campaña.

La campaña, coordinada por la Dirección General de Salud Pública y dirigida a un millón de madrileños, se extenderá hasta el próximo 31 de enero, "salvo cambios por la situación epidemiológica", y se desarrollará en 820 puntos, de los que 418 serán centros de Atención Primaria (centros de salud y consultorios).

PUNTOS DE VACUNACIÓN

También se realizará en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud; el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid; los municipales del Ayuntamiento de la capital; los hospitales y centros médicos privados acreditados, y otras instituciones como residencias de mayores o instituciones penitenciarias.

Para recibir la vacuna en los dispositivos de Atención Primaria (centros de salud o consultorios locales) el usuario debe solicitar cita en el Centro de Salud por teléfono, a través de la web de la Comunidad de Madrid o mediante la APP Cita Sanitaria.

Además, al igual que otros años, se va a realizar una labor proactiva dirigida a los grupos de riesgo. Entre otras acciones, se enviarán mensajes de SMS a más de 700.000 personas para recordarles la conveniencia de protegerse, se han editado materiales informativos para la población en general, además de documentos técnicos para los profesionales sanitarios.

En esta ocasión, la Dirección General de Salud Pública se ha marcado el objetivo alcanzar el 75% de cobertura de vacunación en las personas de 65 años y más años de edad y en los profesionales sanitarios, así como lograr el 60% en las embarazadas.

La campaña se dirige de manera gratuita a las personas a partir de 60 años, enfermos crónicos (diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad oncológica, inmunodeprimidos), embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personal sanitario y socio-sanitario, cuidadores de pacientes vulnerables, así como personal de los servicios esenciales como bomberos o policías.

PRIMEROS CASOS DE GRIPE

En 2020, la incidencia de la gripe en España fue prácticamente nula por la prevalencia del Covid-19, que desterró totalmente al virus de la gripe, no solo en España, sino en todo el mundo, en parte también por el uso mayoritario de la mascarilla. "Vacunarse de la gripe es de particular importancia este año", ha subrayado Zapatero.

En esta ocasión, según ha detallado Andradas, el pasado fin de semana se produjeron los dos primeros aislamientos en la Comunidad por gripe. En este sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado que se trata de un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva.

La anterior campaña de vacunación contra la gripe se cerró con un total de 1.523.712 administradas, lo que supuso un récord máximo, con un incremento del 36,3% (unas 400.000 dosis más que el año precedente).

TERCERA DOSIS DE COVID-19

La Comunidad de Madrid cumplirá así con el acuerdo de obligado cumplimiento alcanzado en la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, para administrar la tercera dosis del Covid-19 a los mayores de 70 años a partir del próximo lunes.

En cualquier caos, Zapatero ha subrayado que no existe evidencia científica que avale la idoneidad de esta tercera dosis "en población sana". "No he visto ningún trabajo que justifique la tercera dosis en personas sanas", ha alegado el viceconsejero, quien ha recalcado que sí es importante detectar los grupos de población que sí cuentan con evidencia científica al respecto como personas con síndrome de Down o que están recibiendo quimioterapia.

RED DE CENTROS

Con carácter general, la campaña se desarrolla en los centros de Atención Primaria (centros de salud y consultorios), hospitales del SERMAS, el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, los centros municipales del Ayuntamiento de Madrid, hospitales y centros médicos privados acreditados, y en otras instituciones como residencias de mayores, instituciones penitenciarias, etc.

Igualmente, en otras campañas se ha contratado unidades móviles de la Cruz Roja para vacunar principalmente a mayores en las zonas rurales con dispersión geográfica, como la sierra madrileña o en núcleos alejados de los recursos sanitarios.

La gripe estacional es una enfermedad muy contagiosa originada por los virus de la gripe, que ocasiona en los humanos una infección respiratoria aguda que puede evolucionar desde una infección leve hasta una enfermedad grave y en ocasiones mortal.

Se transmite con facilidad de una persona a otra a través de diminutas gotitas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. El objetivo de la campaña es reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad. Por ello va dirigida fundamentalmente a proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de padecer la gripe por razón de edad u otras condiciones y a las que pueden transmitir la enfermedad a otras que tienen un alto riesgo de complicaciones.

Tanto la infección de Covid-19 como la gripe pueden cursar clínicamente desde la ausencia de síntomas (casos asintomáticos) a graves. Los más comunes de ambas enfermedades incluyen: fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor de garganta, dolor muscular, de cabeza, diarrea. Sin embargo, la pérdida del olfato o del gusto son característicos del coronavirus.

607784.1.260.149.20211019132332