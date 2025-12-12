Campaña de donación de sangre en el Centro de Transfusión del 15 al 21 para garantizar las reservas en Navidad

Archivo - Una persona dona sangre - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid organiza entre el 15 y el 21 de diciembre una campaña de donación de sangre y plasma con el objetivo de garantizar las reservas de todos los componentes sanguíneos en Navidad, cuando las aportaciones disminuyen hasta un 25%.

Quienes se sumen a esta iniciativa entrarán en el sorteo de una entrada doble para el concierto de Fito y Fitipaldis en el Movistar Arena que se celebra el 29 de diciembre, así como material deportivo del Getafe Club de Fútbol, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Se podrá acudir a donar en el Centro de Transfusión (Avenida de la Democracia, en el barrio de Valdebernardo de la capital) en horario de 8.30 a 21 horas, de lunes a sábado, y el domingo, hasta las 14 horas.

En este periodo festivo, las aportaciones disminuyen hasta un 25% debido a que miles de madrileños se desplazan fuera de la región a pasar las vacaciones. Sin embargo, la demanda hospitalaria continúa en estas fechas y se siguen necesitando 900 donaciones diarias para atender toda la actividad quirúrgica y hospitalaria programada, además de las urgencias, en las que se demandan mayor número de transfusiones.

Para hacer donaciones de sangre y plasma es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Las primeras tienen un proceso sencillo, que no dura más de 20 minutos, y se puede realizar cada ocho semanas, siempre y cuando no se haga más de cuatro veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres, y de tres en las mujeres.

En cuanto al plasma, todo el procedimiento dura unos 45 minutos y es necesario pedir cita previa en el teléfono 91 301 72 40 Al margen de esta campaña, también se puede acudir diariamente a los 32 puntos fijos de donación en la región, a través de los hospitales y las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja.