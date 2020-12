La Cañada llegará al Parlamento Europeo con una pregunta sobre la inejecución de 35 millones de fondos europeos

Urbán entiende los cortes "como una forma de coacción"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cañada Real llegará al Parlamento Europeo con una pregunta que elevará el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán sobre la inejecución por parte de la Comunidad de Madrid de 35 millones de euros de fondos europeos destinados a vivienda social.

Acompañando a los vecinos del Sector 5 de la Cañada Real que este miércoles han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue los cortes de luz que se vienen produciendo desde hace tres meses, el eurodiputado ha explicado que dichos 35 millones iban a ir destinados a solventar problemas de infravivienda, "mencionando con especial importancia a la Cañada".

"Esos fondos no se han gastado cuando termina en 2020 la ejecución. No ha habido ejecución, se ha pedido una ampliación de plazo y en esa petición ha desaparecido la Cañada. Queremos preguntar por qué ha desaparecido, por qué no se han utilizado esos fondos", ha trasladado Urbán a la prensa.

El eurodiputado ha cuestionado también el empleo de cortes de luz "como una forma de coacción hacia los vecinos y vecinas de Cañada Real". Y preguntado sobre si cree que puede haber sospechas de especulación, Urbán ha contestado que "todo eso indica que es eso lo que hay detrás".

"Queremos que se haga una auditoría de los fondos europeos, que no se están gastando. Queremos conocer por qué no se ha comprado con esos 35 millones vivienda social, que es lo que se había acordado", ha remarcado Urbán.