Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid llevan el sentimiento cofrade a su programación de Semana Santa

La reina doña Sofía, Alabardera de Honor, en la procesión de 2024 - CANAL 33

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid han elaborado para esta Semana Santa una programación muy especial llena de música y sentimiento cofrade en la que destaca la difusión de muchas procesiones, entre ellas algunas de la capital.

De esta forma, durante estos días Canal 33 retransmitirá estaciones de penitencia como la de los Alabarderos, que se celebrará el viernes a partir de las 19.00 horas por el centro de la capital, con salida en el Palacio Real; y la del Divino Cautivo, que arranca el jueves a las 18.30 horas del Colegio Calasancio de la calle General Díaz Porlier, en el distrito de Salamanca, y en la que participan antiguos soldados del Ejército del Aire.

Asimismo, seguirá la procesión del Cristo de la Misericordia, Santo Entierro y María Santísima de la Soledad, que comenzará a las 19.00 horas de la parroquia de San Pedro Apóstol y discurrirá por las calles de Villaverde. Se trata de una apuesta más de la televisión madrileña por su municipalismo y los barrios y distritos de la capital.

Además, Canal 33 TV emitirá vídeos de otras procesiones españolas muy conocidas como las de Málaga, Sevilla, Zamora, Ferrol, Zaragoza o Valladolid.

RADIO INTERCONTINENTAL

Radio Intercontinental, por su parte, dentro de su contenido musical que desde el 95.4 y 107.8 MHz de la FM madrileña evoca lo mejor de nuestra música, emite estos días música de bandas de cornetas y tambores que acompañan a las mejores procesiones y a los pasos y estaciones más importantes del país, de norte a sur.

Además, todos los días emitirá un programa especial de una hora de duración por la mañana, por la tarde y por la noche con temas de bandas de Semana Santa de toda España, precedido cada uno de ellos de una introducción de contexto. Entre ellos, figuran las marchas que acompañan a la Macarena y la Madrugá de Sevilla, la Madre de los Gitanos Coronada, el Cristo de la Defensión, marchas de la Semana Santa Zaragozana o el Himno de España, entre otras.

Durante esta Semana Santa continuarán también espacios musicales especializados como 'Noche de Rondas', que recoge los mejores temas de la tuna española, los sábados de 22.00 a 24.00 horas; 'Viva Italia', con la mejor música transalpina de esta época, los sábados y domingos de 20.00 a 21.00 horas; o 'Baladas Inolvidables', con aquellas baladas que marcaron la historia de muchos españoles en sus mejores momentos, los domingos de 22.00 a 24.00 horas; además de la mejor música publicada entre 1950 y 1989 que emite con base de esta histórica emisora.