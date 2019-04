El candidato del PP a la Alcaldía de Torrelodones renuncia por ser objeto de "ataques": "No todo vale en política"

Actualizado 16/04/2019 15:30:48 CET

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Torrelodones, Arturo Martínez Amorós, ha renunciado a este cargo aludiendo a un "ataque" hacia su persona, "utilizando la difusión, a través de un medio de comunicación, de datos privados que deberían estar custodiados por el Ayuntamiento".

A través de una carta en al que ha comunicado su renuncia, Martínez Amorós hace referencia velada a las informaciones de la Cadena Ser según las cuales el ya excandidato habría contraído "varias deudas en los últimos meses" y el Ayuntamiento habría ordenado embargar su sueldo de portavoz por el impago del IBI.

Considera Martínez que estos datos privados "deberían estar custodiados por el Ayuntamiento", y habla de hechos "en unas circunstancias especialmente delicadas" para su familia. "Han hecho que me replantee si esto merece la pena y en mi caso la respuesta es claramente no", ha apostillado.

El 'popular' fue ratificado el pasado 28 de marzo por el Comité Electoral Autonómico como candidato a la alcaldía de Torrelodones. "Dicha designación supuso una gran alegría personal y un motivo de orgullo para mi familia, que veía recompensadas las muchas horas de dedicación a la vida pública en detrimento de las que a ellos y a mi actividad profesional restaba con mi vocación de servicio", ha expresado.

Sin embargo, reconoce que "no merece la pena seguir luchando contra quienes no entienden la política como un servicio público, sino como una sucia pelea" en la que él no está dispuesto a entrar.

"Por ello, con todo el dolor de mi corazón y con un sentimiento de frustración difícilmente definible, tengo que dar un paso atrás y renunciar a presentarme como candidato a la alcaldía de Torrelodones", ha apuntado.

Ha afirmado que continuará "prestando apoyo" a sus compañeros y a su partido que, "sin ninguna duda, presenta la mejor alternativa a la necesaria regeneración política en Torrelodones".

"Quiero agradecer las innumerables muestras de afecto, cariño y solidaridad de la gran cantidad de vecinos de Torrelodones que se han dirigido a mí estos días, a los miembros de mi comité ejecutivo, a los órganos regionales de mi partido y a los concejales de mi grupo municipal por el apoyo recibido en estos momentos difíciles", ha indicado.

Por último, Martínez Amorós asegura que deja la candidatura "en buenas manos". "Mejores incluso que las mías, por eso me voy con la tranquilidad, no solo del trabajo realizado, sino de que quien toma el relevo lo hará con las máximas garantías para el Partido Popular y para los intereses de los ciudadanos de Torrelodones", ha señalado.

RESPECTO A SU DECISIÓN DEL PP DE MADRID

Al respecto, fuentes del PP de Madrid han mostrado a Europa Press su "respeto" por la decisión de Martínez Amorós y han achacado la misma a una cuestión "personal".

Sobre el nuevo número uno del partido para optar a la Alcaldía de Torrelodones, han señalado que el plazo para las presentaciones concluye el día 22 por la tarde.

Para la designación, han explicado que previamente se reunirá con carácter de "urgencia" el Comité Ejecutivo Local de Torrelodones, que se prevé que realice una propuesta que presentará al Comité Electoral Regional. Este último organismo "estudiará" la "mejor opción" para proceder ratificar al nuevo cabeza de lista del municipio.