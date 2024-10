Carabante aclara que bicicletas privadas de alquiler no estaban prestando servicio por la "altísima demanda" de bicimad

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Borja Carabante, ha aclarado que el servicio de bicicletas privadas, cuyas autorizaciones finalizaron el pasado 30 de septiembre, no estaban prestando servicio y lo ha comparado con la "altísima demanda" del servicio público de bicimad.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas desde la sede de EMT Madrid en Pacífico, donde ha explicado que el pasado 30 de septiembre finalizaron las autorizaciones que el Ayuntamiento de Madrid había otorgado a seis empresas para desplegar 2.800 bicicletas de alquiler, una vez comprobado que, además, no estaban prestando servicio.

"El sistema de alquiler de bicicletas ya lo está prestando el Ayuntamiento de Madrid a través de bicimad, que ha llegado a todos y cada uno de los distritos, y esas empresas habían decidido no ofertar esas bicicletas", ha afirmado.

Por ello, estas empresas tienen un plazo de una semana para retirar las pocas bicicletas que todavía están en las calles de la capital. Carabante ha recordado que las autorizaciones que se otorgaron en 2022 partían de una realidad "completamente distinta", ya que hoy bicimad llega a los 21 distritos.

"No era rentable para ellos, de manera que ha llegado a la finalización de estas autorizaciones sin que haya alguna oferta de esas bicicletas por la ciudad de Madrid", ha incidido.

El Ayuntamiento de Madrid retirará las bicicletas privadas de alquiler sin base fija de sus calles, según informaron fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

El 30 de septiembre expiró el plazo de las autorizaciones que el Ayuntamiento de Madrid concedió para el despliegue de bicicletas eléctricas sin base fija y no se prorrogarán los permisos para la prestación de este servicio.

SERVICIO IMPLANTADO EN LOS 21 DISTRITOS

El Ayuntamiento ha logrado implantar bicimad en los 21 distritos con 611 bases y 7.500 bicicletas y han señalado que cuando se sacaron las autorizaciones para operadores privados, bicimad contaba con 258 bases en 15 distritos y 2.964 bicicletas.

En marzo de 2022, Madrid autorizó a seis empresas el despliegue de 2.802 bicicletas eléctricas sin base fija: BiciMAD Go (EMT), Idbrik Spain (Ridemovi), Bird, Boltest, Ride Dott y Lime. Ahora no se van a prorrogar las autorizaciones porque los operadores "no han cumplido con las condiciones establecidas para el reparto de 2.802 vehículos". En concreto, 1.999 bicis tendrían que repartirse dentro de la M-30 y 1.197 bicis fuera de la vía de circunvalación.

Esto se produce después de que el mes pasado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informara de que el Ayuntamiento de Madrid revocará la autorización para los 6.000 patinetes de tres empresas que podían circular por sus calles al considerar que no se está cumpliendo con las condiciones acordadas.