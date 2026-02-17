Carabante acusa a la izquierda de "contradicción" al no sacar las camisetas de 'No a la tala' por los árboles en Atocha

Actuaciones en el arbolado en el entorno de Atocha - EUROPA PRESS

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha acusado a la izquierda municipal de mantener una "permanente contradicción" en relación al arbolado al no "sacar del armario" las camisetas de 'No a la tala' por las obras que acomete Adif AV para la construcción de la estación pasante de Atocha.

"Estamos esperando desde el Ayuntamiento de Madrid que tanto Rita Maestre como Reyes Maroto se encadenen a los mismos árboles que se encadenaron en la Plaza de Santa Ana o con ocasión de la Línea 11, o que saquen del armario las camisetas de 'no a la tala' o de 'terrorismo climático'", ha afirmado desde el Parque de la Cornisa.

Sus declaraciones se producen tras después de que vecinos de Méndez Álvaro y colectivos que integran la Mesa Ciudadana del Árbol hayan denunciado la "masacre" de ejemplares maduros por las actuaciones en este entorno. En este sentido, Carabante ha criticado que durante el Gobierno de Manuela Carmena se talaron "116.000 árboles" a lo largo de toda la ciudad.

"Veremos cómo dentro de su permanente contradicción estas talas les parecerán de una manera adecuada que se están haciendo conforme a la normativa frente a lo que han denunciado durante los últimos años al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid", ha zanjado el delegado.